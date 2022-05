"Morras Malditas" es un podcast creado por Janet Mérida (Jannis) y Erika Maldonado (Maldo), que está dedicado a contar historias sobrenaturales, que, sin tener publicidad, solo las recomendaciones de la gente, se ha convertido en un fenómeno, por lo que ya cuentan con 42 mil 200 suscriptores en YouTube a un año de su creación.

"Se ha vuelto un fenómeno de alguna manera, algo interesante es que nosotras sin invertir nada en publicidad lo hayamos logrado, se ha movido simplemente por las recomendaciones de la gente, por sus mismas escuchas. Ahorita estamos en 42 mil 200 suscriptores en YouTube. Hay mucha gente que escucha el podcast, siempre estamos en los primeros lugares en plataformas como Spotify en el género en el que nosotras estamos", señalaron Janis y Maldo, en entrevista para YoSoiTú.

"MORRAS MALDITAS": HISTORIAS SOBRENATURALES QUE TE PONDRÁN LA "PIEL DE GALLINA"

Hasta el momento, tienen 60 capítulos publicados, en los cuales han contado de cuatro a seis historias por capítulo, llegando aproximadamente a 240 historias, más 60 sueños macabros dando un total de 360 historias que han recopilado y mandado para el podcast.

"Hasta ahora tenemos 60 capítulos publicados, en promedio en cada capítulo contamos cuatro, y cuando tenemos invitados se cuentan hasta seis historias, pero supongamos que en esos 60 programas se han contado cuatro historias van aproximadamente 240 historias, súmale los 60 sueños macabros, ahí van 300, más los 60 terrores en corto son 360 historias que se han recopilado y mandado para el podcast", comentó Janis.

Algunas de las historias sobrenaturales que han compartido son: "Los fantasmas de la casa de Elis Paprika", "¿Has visto al abuelo del metro Barranca del Muerto?", "Espantos en hospitales", "El ente imitador del teatro Fru Fru", "Las flamas azules y el oro" y "Entes imitadores", entre otras.

HISTORIAS PARANORMALES CONTADAS POR DOS MORRAS

"Morras malditas" surge de la necesidad de Janis y Maldo de contar las historias paranormales que les gustan desde un punto de vista femenino.

"Nosotras nos compartíamos historias, hasta que decidimos hacerlo más en forma, no nada más en mensajes de audio, es un proyecto que nació en la pandemia. Estas historias se han contado a lo largo del tiempo con voces masculinas, pero queríamos dar una nueva versión desde un punto de vista femenino, por así decirlo, agregando varias recomendaciones como: arte relacionado con el terror, películas, obras de teatro y cuentos que tu puedes leer y que están relacionados con el tema, además contamos historias que manda la gente", expresaron las morras malditas.

También cuentan sueños escabrosos que son esas cosas que pasan en el mundo de los sueños como cuando se te sube el muerto, parálisis de sueño o experiencias sobrenaturales durante el sueño.

"Es muy interesante todo lo que pasa ahí. También tenemos otra sección en la que la gente nos manda sus historias en audio, y hemos visto que les gusta escucharse contando sus historias en audios chiquitos en una sección que se llama ´terror en corto´".

¿LOS PERROS SON RENCOROSOS? ESTO DICE LA CIENCIA

LAS MORRAS, SUS SEGUIDORAS

"Las morras malditas" tienen todo tipo de público, pero reconocen que las mujeres son las que más las siguen, de ahí que se llamen "Morras malditas".

"Estadísticamente en YouTube tenemos todo tipo de público, pero si son más mujeres, de hecho esta es la razón por la que nos llamamos ´Morras malditas´ porque decidimos abrir este mercado contándoles historias de terror o sobrenaturales a morras, pues ha habido y seguirá habiendo otros programas, pero son hombres los que cuentan las historias o cosas así, entonces nosotras quisimos darle este giro, vimos que no existía y quisimos abrirlo, quisimos explorar este medio y resultó que justo le empezó a ir bastante bien, las morras siempre están ahí, están comentando y como también abordamos el tema del feminismo en las historias y demás, pues las morras se sienten identificadas", apuntó Maldo.

APASIONADAS DE LOS TEMAS SOBRENATURALES

Al hablar de qué las movió contar historias sobrenaturales, ambas confesaron que su gusto por estos temas viene desde que eran unas "morras".

"Fíjate que por ejemplo en mi caso (Janis) que yo soy de Oaxaca, yo sí crecí con una familia, y siempre lo cuento en el podcast que desde que yo tengo los primeros recuerdos de mi infancia es contando historias que es cuando se reunía la familia en alguna cena o después de una fiesta, siempre terminaban contando historias sobrenaturales, entonces recuerdo que eso me gustaba mucho, y yo siempre que encuentro la oportunidad pregunto si la gente tiene historias sobrenaturales o cuento las que yo me sé".

La historia de Maldo con lo sobrenatural es un poco similar.

"Mi familia no es tan, así como la de Janis, a la mejor tenían esa costumbre de estar contando las historias, en cuanto a mi familia, pero yo sí por mi cuenta, pues siempre me gustó el tema, de hecho, pues también por ahí surgió la idea de que un día yo le mandé un audio a la Janis preguntándole si tenía alguna historia de duendes, porque se me antoja escuchar una historia de duendes y resulta que ella tenía un montón, y entonces yo estaba escuchando sus historias, y pues sí hay una pasión de ambas".

¿HAN VIVIDO ALGO SOBRENATURAL?

Sobre si alguna vez han vivido algo sobrenatural expresaron que no les han pasado cosas tan fuertes como muchas otras que les han hecho llegar para el podcast que les ponen la piel de gallina.

"Siempre decimos que no nos pasan cosas, pero lo cierto es que yo recuerdo cuando era chiquita que vivía en Oaxaca que salí a la tienda, vivía hacia una lomita que en el cerro de enfrente siempre veía bolas de fuego, y entonces asumía que eran las brujas, o cosas por el estilo no, pero nunca lo tomamos como algo terrorífico, ya hasta que lo cuento en el podcast dicen ¡wow! bolas de fuego, y hay muchas otras historias de gente que ha visto lo mismo", dijo Janis.

HISTORIAS QUE SE TRANSMITEN DE GENERACIÓN EN GENERACIÓN

Una de las cosas que más les gustan a Janis y a Maldo es compartir las historias sobrenaturales que se transmiten de generación en generación con mucho respeto y desde el cariño con el que la gente les comparte sus relatos.

"Es super interesante escuchar estos enlaces como se transmiten de generación en generación, eso de por sí solo ya nos parece una maravilla, más allá de cuestionar los relatos qué tan verídicos o que tan falsos suenan nosotros siempre contamos esas historias con mucho respeto y desde el cariño con el que la gente nos comparte sus relatos", comentó Janis.

CUENTAN CON RESPETO LAS HISTORIAS SOBRENATURALES DE LA GENTE

El respeto con el que abordan las historias sobrenaturales que la gente les comparte, es lo que atrae a la gente, que cada día las busca más para compartirles sus historias en los pueblos y en la ciudad.

"También siento que ese respeto con el que abordamos los temas, es justo lo que atrae a la gente porque nos han escrito muchísimo para contarnos sus historias y siempre hacen hincapié en decir nunca había contado esa historia que me pasó, pero la forma en la que ustedes lo cuentan me dan ganas de querer contarlo por primera vez, y eso es lo que se nos hace muy bonito y muy valioso de este proyecto que la gente decida abrirse con nosotras ante un tema que lo común es decir no te creo, lo están inventando, entonces nosotras de entrada ya creemos en lo que nos estás diciendo, y nos parece interesante lo que nos cuentan", expresó Maldo.

¿CUÁNDO SE TRANSMITE "MORRAS MALDITAS"?

Los miércoles suben el podcast a las 22:00 horas a YouTube, y aunque está grabado lo estrenan como si fuera en vivo.

"Siempre se sube los miércoles a las 10 de la noche es como nuestra hora, a veces si pasa algo extranormal lo subimos un poquito más tarde, pero lo que nosotros hacemos es que cada capítulo se estrena como si fuera una transmisión en vivo, como un programa que estás viendo y cambias el canal o lo pones y está estrenándose en ese momento".

Y si sus trabajos se los permiten los lunes sí hacen transmisiones en vivo para estar en contacto con su audiencia.

"Cuando tenemos tiempo y podemos organizarnos bien por nuestros trabajos hacemos también los lunes como contando historias que son transmisiones cien por ciento en vivo donde estamos Maldo y yo contestando los saludos de la gente, leyéndolos en vivo, contamos las historias, cuando nos mandan regalitos los abrimos, entonces nosotras en la medida de nuestras posibilidades lo hacemos, porque pues las dos trabajamos para sobrevivir, tratamos de conectarnos también con la gente de esa manera, pero mientras tanto esos son como los horarios", expresó Janis.

Sobre su tienen planes de que el podcast se transmita más días a la semana, coincidieron que por el momento no, porque es un proyecto alterno a sus trabajos.

"Por ahora estamos así porque esto realmente es un proyecto alterno a nuestros trabajos, ahorita vamos a seguir los miércoles, y si en algún momento llegase a pasar que podamos vivir de esto, igual y ya decidimos hacer otro día, pero por ahora nos quedamos los miércoles", señaló Maldo.

Las "Morras malditas" dijeron que les encantaría que este proyecto siga creciendo, pues están muy contentas de ver los frutos, a pesar de que empezaron desde cero.

"La idea es crecer a nosotras nos encantaría que ´Morras´ en algún momento sea una empresa que tenga su equipo de trabajo, porque hasta ahora somos nosotras dos las que hacemos básicamente todo, lo subimos a redes sociales, escribimos los guiones, hacemos recopilación de historias, cortamos, editamos y subimos videos, el audio, todo lo hacemos las dos, a veces nos apoyan compañeros o colegas, pero en general el trabajo es de dos mujeres, y por eso también creo que sale chido", concluyó Janis.

Si quieres compartir tus historias sobrenaturales con las Morras mándaselas a:

morras malditas@gmail.com

Twitter: @morrasmalditas

Instagram: @morrasmalditas

