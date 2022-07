Montserrat Oliver dio nuevos detalles de la primera vez que contrajo matrimonio con un hombre al que dejó por Yolanda Andrade.

La conductora de "Montse & Joe" en entrevista con Yordi Rosado para su canal de YouTube, le platicó que proviene de una familia religiosa, por lo que nunca le hablaron sobre sexualidad y desde siempre le inculcaron la idea de que si tenía novio era para casarse.

"Cuando tenía 19 años tuve mi primera relación formal con un hombre de origen norteamericano que al igual que yo era inexperto en el tema del amor, por lo que nuestro noviazgo nunca estuvo marcado por la pasión, el primer beso que nos dimos no fue tan especial, no me gustó", recordó la conductora.

INÉS SANZ RECHAZÓ UNA PROPUESTA MILLONARIA DE PAYBOY, POR ESTA RAZÓN

UN MATRIMONIO FALLIDO

Luego de cuatro años de relación su novio le pidió matrimonio y ella sin pensarlo aceptó, pero no pasó mucho tiempo para que se diera cuenta de que había tomado una decisión incorrecta.

"Hoy en día no lo volvería a hacer, a los 23 años ni de chiste, te entra el nervio. Tenía un pretendiente que me decía ´si hay duda, siempre es no´. Para mí en mi mente era ´para toda la vida´, así me criaron", señaló Oliver.

MONTSERRAT OLIVER: "ME DIVORCIÉ VIRGEN"

Montserrat se casó por el civil y por la iglesia; tenía mucha ilusión de que su matrimonio funcionara, y hasta quería tener hijos, pero dejó entrever que su pareja tenía algunas complicaciones físicas que le impidieron consumar su vida sexual, lo cual también influyó para que se divorciaran.

"Él también era casto y fue un desastre, no pasó nada, no quería hablarlo mucho. Él se sentía responsable, era más grande, era el hombre y le dije ´pues ve al doctor´", comentó la conductora.

YOLANDA ANDRADE VINO A CAMBIARLE LA VIDA

Tras lo sucedido en su matrimonio, se fue interesando en otras personas, incluyendo Yolanda Andrade, quien influyó en gran parte para que tomara la decisión de divorciarse, pero antes de que empezaran una relación formal, experimentó su sexualidad con varias parejas.

"Ni siquiera sabía qué era estar con un hombre, yo me divorcié virgen, después estuve no con uno, sino con varios, vida solo hay una".

Después de vivir muchos años con Yolanda Andrade se separaron, actualmente está casada con la fotógrafa eslovaca, Yaya Kosikova.

"QUIERO A MI PAÍS, PERO OJALÁ QUE ELLOS ME AMARAN MÁS DE LO QUE ME ODIAN"

(Lérida Cabello)