Con la llegada del Internet y los memes, Xavier López "Chabelo" se ha vuelto tendencia constantemente por su longevidad, especialmente porque muchos personajes de su generación, e incluso más jóvenes que él han fallecido.

También porque evadió una guerra, sobrevivió a la muerte, y ha sido niño por más de 50 años, siendo considerado inmortal. A continuación, te decimos los mitos y leyendas que giran en torno a la vida de "Chabelo", "El amigo de todos los niños".

MITOS Y LEYENDAS QUE GIRAN EN TORNO A LA VIDA DE "CHABELO"

En 2006 el conductor tuvo un incidente con una almendra.

"Una vez por comer una almendra descompuesta tuve parado el corazón minuto y medio e incluso me administraron los santos óleos. Vi mi vida de principio a fin: presencié mi velorio con mi madre y mis hermanas al lado de mi féretro. Ahí estaba yo adentro. De pronto, la imagen se convirtió en un círculo perdiéndose en el infinito. Comencé a rezar el Padre Nuestro porque sabía que me estaba muriendo. El médico que me atendió, dicen, me golpeó el pecho y me inyectó adrenalina. Regresé a la vida", contó "Chabelo" en una entrevista.

En 2008 fue atropellado como resultado de esto tuvo dos costillas fracturadas y esguince cervical.

En enero de 2022 sufrió un accidente y tenía una fractura, así lo dio a conocer "Chabelo" en su cuenta de Twitter.

"Tengo manita, no tengo manita... efectivamente me fracturé un brazo, nada grave, ya en recuperación y enyesado por las próximas semanas ¡gracias por preocuparse!".

"CHABELO" ADMITE ESTAR DEMENTE, PERO NO DESAHUCIADO

Una de las especulaciones más recientes sobre el estado de salud del conductor fue difundida por la revista TV Notas, que publicó que el artista sufría alzheimer, demencia senil y cáncer, por lo que López se pronunció en su cuenta de Twitter.

¿Cáncer? Sí, superado, gracias a Dios y los doctores, fuera de peligro.

¿Desahuciado? ¡No!

¿Demente? Sí, un poquito, desde chiquito.

¿Senil? Pasado de los 15 años...

¿Retirado? Sí, después de 70 años ininterrumpidos, creo que merecido, contento de supervisar algunos nuevos proyectos y con ganas de vivir una vida muy privada y tranquila.

¿Agradecido? Sí, eternamente por tanto cariño del público a lo largo de mi carrera.

Xavier López "Chabelo".

CURIOSIDADES DE "CHABELO"

"Chabelo" surgió en lo que era Telesistema Mexicano (hoy Televisa) cuando el locutor Ramiro Gamboa le pidió que leyera un chiste que se vendía en libros, que era sobre un niño y en ese momento simuló la voz.

El día que le dijo a su papá que abandonaba la carrera universitaria y se dedicaría a la televisión, también se cortó los pantalones.

Jamás ha usado algo especial para hacer la voz de "Chabelo", pues le sale en automático. Tiene una colección de más de 2 mil ranas y es amante de las motocicletas.

(Lérida Cabello)