"MISS BUM BUM" REVELA QUE PIQUÉ LE MANDABA MENSAJES SUBIDOS DE TONO

Suzy Cortéz, modelo brasileña, mejor conocida como "Miss Bum Bum" revela mensajes subidos de tono que le enviaba Piqué.

Según "Miss Bum Bum", el futbolista, le escribió en varias ocasiones mensajes intensos, mismos que por respeto a Shakira no había revelado, pero ante la infidelidad del jugador del Barcelona, decidió hablar y difundir algunos detalles de las conversaciones que mantenía con él.

"Fue el que me mandó un mensaje más directo. Los únicos jugadores del Barcelona que nunca me enviaron nada fueron Messi y Coutinho. Son grandes esposos y respetan mucho a sus esposas. Shakira no se merecía esto", declaró la modelo.

La modelo e influencer asegura que no había dicho nada hasta ahora porque no quería perjudicar el matrimonio de Shakira y Piqué ni la familia que ha formado con ella, pero ahora que la pareja anunció su separación quiso hablar, pues muchos de los mensajes que le mandaba el jugador no eran de su agrado.

"Dijo que mi trasero era el mejor del mundo, que quería tener la oportunidad de verlo de cerca. Siempre estaba preguntándome cuánto me medía el trasero y diciendo que estaba celoso de mis homenajes a Messi", dijo Suzy Cortés.

¿CÓMO SE CONOCIERON "MIS BUM BUM" Y PIQUÉ?

La modelo brasileña conoció a Piqué y al resto del equipo campeón de Europa en sus mejores épocas gracias a la cercanía con un ex presidente del equipo blaugrana (Sandro Rosell), de acuerdo con el relato de Suzy, el defensa del Barsa le pidió su número de teléfono y a partir de entonces comenzó a enviarle mensajes a través de su cuenta de Instagram.

Cortez asegura que en ninguno momento aceptó encontrarse con Piqué. "Yo estaba como ´hombre, estás casado. Respeta a tu familia".

¿QUIÉN ES SUSY CORTÉZ?

Suzy Cortéz ha ganado notoriedad y fama en Brasil, su país natal, gracias a su físico, alcanzando más de 30 mil seguidores en Instagram. Antes de hacerse conocida en redes sociales, Susy estudió Derecho para ser abogada criminalista.

Ha ganado en dos ocasiones el certamen "Miss Bum Bum", que premia "el mejor trasero" del año en Brasil en 2015 y 2019, lo que la llevó a tener contratos publicitarios y participaciones en algunos programas de televisión y shows latinos.

En Only Fans, la plataforma de contenido para adultos, ha encontrado una manera fácil y rápida de conseguir dinero.

(Lérida Cabello)