¿Mintió? A Cristian Castro su hija no lo dejó plantando en fiesta de cumpleaños

Desde que inició la pandemia, Vero tuvo crisis de ansiedad, por eso se fue a refugiar a su casa de Acapulco y me platicó que ha estado distanciada de su nieta, me dijo que la niña la ha estado buscando mucho, que le llama, pero que ella no ha estado de humor para contestarle, incluso dice que la última vez que hablaron le dijo que no la llamara y que mejor ella la buscaría.