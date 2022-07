Mijares y Lucero estuvieron casados 14 años, tuvieron dos hijos: Lucero y José Manuel, a pesar de que se divorciaron hace algunos años llevan una buena relación, son amigos, y hasta comparten algunas de sus historias más íntimas de su matrimonio.

MIJARES REVELA QUÉ LE RECLAMABA LUCERO EN LA CAMA

En entrevista con el periodista Alberto Peláez para su programa "En la cama con..." que se transmite por su canal de YouTube, Mijares platicó que mientras estuvo casado con Lucero, qué le reclamaba ella en la cama.

"Lo que pasa es que yo duermo con muchas almohadas. Me acuerdo perfecto en la luna de miel con Lucerito, que me la armó. Fuimos en un barco a Bali y toda esa parte de allá, y a la hora de dormir, siempre me pongo una almohada aquí (entre las piernas) para sentir que estoy como... y si me volteo para acá, me la jalo pa´acá", recordó Mijares.

Esta costumbre del intérprete dio origen a una discusión con Lucero porque ella le dijo que "parecía la Muralla China", a lo que él le respondió: "es que el chiste es estar cómodo, haz un esfuercito y brinca la almohada, que se note que hay interés".

MIJARES Y LUCERO SON BUENOS AMIGOS

Luego de 11 años de su separación, Mijares y Lucero se llevan muy bien, y ahora hasta trabajan juntos en una gira de conciertos.

"Tenemos un pacto de amistas y respeto, no es fingido ni es porque sea conveniente, es porque así lo sentimos. Por supuesto que existió un gran amor y por eso nos casamos. Fuimos muy felices, disfrutamos de muchas cosas y decidimos tener dos hijos, pero no hay nada más, solo respeto y un profundo cariño entre nosotros", contó Lucero a la revista Quién.

Y agregó que a Mijares no tiene nada que recriminarle y tampoco hay rencor. "Lo que a él le pase, sí me importa porque es el papá de mis hijos y siempre nos tendremos un cariño sano y real".

(Lérida Cabello)