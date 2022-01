Mijares por fin habló sobre los piropos del "Canelo" Álvarez a Lucero

Manuel Mijares por fin rompió el silencio, el cantante fue cuestionado sobre los piropos de Saúl "Canelo" Álvarez a su ex esposa, la cantante Lucero.

Aunque ya pasaron varios meses desde el concierto privado en el que estuvieron juntos "El Canelo", Lucero y Mijares, este último habló de cómo reaccionó ante la situación que fue considerada por muchos como incómoda.

Al encontrarse con los reporteros en el Aeropuerto de la Ciudad de México, el intérprete reveló de quién había sido la idea de que el boxeador subiera a cantar.

"Creo que fue él, nosotros no, yo no me sabía la canción... sí, bien, muy bien", dijo Mijares a la prensa.

¿MIJARES SINTIÓ CELOS DE "EL CANELO?

De la misma manera, Mijares manifestó no sentir nada de celos y destacó que el pugilista se comportó increíble con ellos. "Sí, y aparte él muy lindo, estuvimos en el camerino todos, y muy amable".

Por otra parte, al escuchar que ya "huele" a suegro, tras los rumores de que su hija tenía un romance con un joven, Mijares dijo: "No, ¿qué pasó?, todavía me falta, todo muy bien. Emiliano muy buen, Emiliano (Gatica) es un gran amigo nuestro, ¡uy, y lo conocemos desde que nació!, hijo de Lucho y de Coco, y de jóvenes son muy amigos y se quieren mucho. Lo que pasa es que de repente hacen tiktoks juntos y a la Beba lo quiere mucho".

EL GRAN PARECIDO ENTRE LUCERO Y SU HIJA LUCERITO

Al hablar de sus retoños, el artista reconoció que su hija tiene un gran parecido con Lucero. "La verdad es que sí, sobre todo la sonrisa de Lucerito chica con Lucerito mediana... son igualitas, con el mismo carácter, buena onda, bien".

Sin querer hablar sobre el nuevo romance que vive al lado de Pita de la Vega, el cantante solo dijo sentirse "tranquilo"; y finalmente, reveló cómo ha logrado seguirse llevando bien con Lucero a 10 años de haberse divorciado. "El secreto es llevarse bien, respetarse, quererse, llevar la fiesta en paz siempre".

(Imelda Téllez)