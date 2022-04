Miguel Herrán, Río de "La casa de papel", desconsolado al ver su casa en llamas

El famoso actor Miguel Herrán sorprendió a sus seguidores de redes sociales luego de compartir en sus historias de Instagram videos en donde se observa su casa en llamas.

En el primer video, se escucha al actor bastante afectado mientras se ve el fuego y menciona que no puede creer lo que está pasando e incluso no puede hablar mucho debido a la angustia y miedo que sintió en ese momento.

Miguel Herrán, quien es conocido por su papel de Río en "La casa de papel", menciona en el video que no puede creer lo que está pasando e incluso no puede hablar mucho debido a la angustia y miedo que sintió en ese momento.

En un segundo clip, el actor compartió que los bomberos ya habían controlado el fuego y mostró cómo quedó su hogar. Algunos muebles resistieron un poco, pero la mayoría de su casa se ve destruida y el techo colapsado.

Cabe señalar que hasta el momento se desconoce si esta era la vivienda principal del actor o si era una de sus propiedades, ni cuáles fueron las causas del hecho. Las autoridades no han emitido ninguna comunicación al respecto, aunque en las publicaciones se escucha el sonido de radioteléfonos, que corresponderían al personal de emergencias.

Horas después Miguel Herrán ofreció una entrevista en donde contó que estaba durmiendo cuando se percató que su casa se estaba incendiando, pues el actor español se dio cuenta de lo que sucedía por el ruido del fuego.

"Me ha pillado dormido y me he despertado con el ruido de mi casa ardiendo. Salí por la ventana de mi habitación", indicó.

Hasta el momento Miguel Herrán no ha revelado cual pudo ser la causa del siniestro que dejó en ruinas su casa. Por su parte, amigos y fans del histrión no tardaron en mandarle mensajes de apoyo por medio de comentarios en sus publicaciones en Instagram.

(Azucena Uribe)