Miguel Bosé reveló que durante 20 años sufrió veto de parte de un famoso conductor, pues asegura que no lo quería por "raro".

El fin de semana pasado, el intérprete se presentó en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara para hablar de su reciente libro, "Historia secreta de mis mejores canciones", así como del veto que sufrió en la década de los 70, cuando hizo su primer viaje promocional a la Ciudad de México.

MUERE EL COMEDIANTE JORGE ZAMORA, MEJOR CONOCIDO COMO "ZAMORITA"

MIGUEL BOSÉ REVELA QUE SUFRIÓ VETO DE PARTE DE UN FAMOSO CONDUCTOR

El cantante español reveló que Raúl Velasco le prohibió presentarse en su primera visita a México en el programa "Siempre en Domingo".

"El primer viaje que hago, fue un viaje promocional en 1978 y vengo a hacer un ´Siempre en Domingo´, que al final vine, pero no me dejaron hacerlo porque Velasco me lo prohibió, si Velasco me prohibió 20 años, no me quería por ´raro´, como que decía: ´Este pinche españolito va a enseñarnos a la juventud mexicana qué hacer´", expresó Bosé.

PATI CHAPOY DESMIENTE A MIGUEL BOSÉ

Pati Chapoy desmintió en el programa "Ventaneando" que las declaraciones de Miguel Bosé no eran de todo ciertas, pues en esos años ella trabajaba con Raúl Velasco y fue testigo de la relación entre ambos.

"Quiero hacer una aclaración, cuando Miguel Bosé llega a México, yo trabajaba con Raúl Velasco en ´Siempre en Domingo´, lo que yo vi todos los años que se presentó en el programa fue un buen trato".

Y agregó que es mentira que lo haya vetado, ya que Velasco tenía una empresa en la que organizaba la gira de muchos cantantes, y una de ellas fue la de Miguel.

"Él está diciendo que lo vetó. Lo pondré sobre la mesa porque no es cierto que lo haya vetado. Me imagino que ya se le olvidó o está inventando o se perdió en la plática. Raúl Velasco mientras dirigía ´Siempre en Domingo´ tenía una empresa en la que se dedicaba a organizar las giras de muchos cantantes, y una de las giras que manejó por mucho tiempo fue la de Bosé. Esa gira la manejaba con la representante española", puntualizó Pati.





DADDY YANKEE HACE CANTAR A 65 MIL PERSONAS EN EL FORO SOL

(Lérida Cabello)