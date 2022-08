"Ellos ya no existen", fue la sentencia de Mick Jagger, el líder y vocalista de The Rolling Stones contra el cuarteto de Liverpool, The Beatles.

"Una de las dos bandas es increíblemente afortunada de seguir tocando en estadios y la otra no existe", llegó a comentar el vocalista de Los Stones con un tono jocoso hace más de dos años.

En un mismo sentido el cantante explicó la razón que según él, los diferencia: "No hay comparación, nosotros somos una banda de estadios desde hace décadas y 'Los Beatles', nunca hicieron una gira tan grande porque se separaron antes de que ese negocio empezara".

Más allá de la polémica que siempre se ha presentado entre ambos bandos, las famosas agrupaciones fueron amigas durante toda su carrera, al punto de que los Beatles les cedieron la canción "I Wanna Be Your Man", que se convirtió en el primer éxito de los Stones.

¿POR QUÉ LA POLÉMICA DE JAGGER CON LOS BEATLES Y PAUL MCCARTNEY?

En una entrevista radial con Howard Stern, McCartney coincidió con la opinión del conductor radial, quien aseguró que The Beatles eran una mejor banda.

"Los Stones están ligados al blues. Cuando escriben sus cosas tienen que ver con el blues. Nosotros tuvimos más influencias", señaló Sir Paul, y pese a ello, dijo que ama a los Stones.

McCartney también afirma de que los Stones copiaron a Sgt. Pepper´s Lonely Hearts Club Band en su album Their Satanic Majesties Request. "Empezamos a darnos cuenta que cualquier cosa que hiciéramos nosotros, los Stones de algún modo lo hacían más tarde", dijo McCartney.

ASÍ RESPONDIÓ MICK JAGGER

Para el vocalista de los Stones, The Beatles nunca hizo una gira de arenas, como tocar en un Madison Square Garden con un sonido decente.

"Ellos se separaron antes de que ese negocio comenzara, el negocio real de las giras. Esa industria comenzó en 1969 y The Beatles nunca la experimentaron", continuó Jagger.

"Hicieron un gran show, y yo estaba allí, en el Shea Stadium. Hicieron ese show de estadio. Pero los Stones siguieron, empezamos a hacer shows de estadio en los ´70 y los seguimos haciendo ahora. Esa es la verdadera gran diferencia entre estas dos bandas. Una es increíblemente afortunada de seguir tocando en estadios, y la otra no existe."

Charlie Watts, el mítico baterista de Los Rolling Stones cumplió un año de fallecido este miércoles 24 de agosto.

El exbeatle Paul McCartney siempre lo catalogó como "una roca" para los Stones y un baterista fantástico.