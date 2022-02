Michelle Rodríguez hizo dieta desde los 8 años; enfrentó prejuicios a su físico

La actriz Michelle Rodríguez recientemente abrió su corazón durante una entrevista con el conductor Yordi Rosaldo, donde reveló que realizó su primera dieta a la edad de ocho años.

PESE A CRÍTICAS, NICOLE KIDMAN ES NOMINADA A MEJOR ACTRIZ EN LOS OSCAR 2022

Pese al éxito que ha logrado en su corta pero exitosa carrera, Michelle Rodríguez admitió haberse sentido insegura con su físico.

La también conductora de Faisy Nights llegó a pensar que por su complexión no podría destacar en el medio de la fama y en varias audiciones fue rechazada:

"No cabes aquí, nadie te va a dejar hacer esto", eran los comentarios que constantemente recibía tras sus audiciones, por lo que pensó, "jamás se me ocurrió que pudieran hacer algo donde yo cupiera".

La comediante oriunda de Xochimilco reveló que desde siempre ha tenido la consciencia de poseer un cuerpo ´grande´: "soy una mujer de complexión robusta desde niña, soy gorda, desde niña... no siempre igual que ahora, en la adolescencia no era tan gordita y después pero siempre he tenido la conciencia de que mi cuerpo es diferente y es grande".

La también cantante de comedia musical rompió en llanto en la emisión cuando narró su lucha por aprender a amar su cuerpo ante los estándares de belleza que dominan al medio artístico y la industria del entretenimiento, sin embargo, esto no la desanimó por seguir los sueños que tenía desde niña, su deseo por convertirse en artista.

"Había presión, había preocupación, de la familia. Culturalmente estamos muy acostumbrados a que el cuerpo gordito o está enfermo o es de gente floja y definitivamente no es de gente bella... Entonces cuando tú lo asumes es complicado, entonces yo descubrí que era bonita porque ahora me veo al espejo y digo ´soy muy guapa´; lo descubrí hace 6 años... me hubiera encantado descubrirlo a los 11?, confesó.

Michelle admitió que cuestionó su entrada al medio artístico puesto que no encontraba cabida para su tipo físico:

"Cuando empieza a funcionar piensas que estás equivocada, pero sí creo que personalmente empecé a cuestionarlo, jamás se me ocurrió que pudieran hacer algo donde yo cupiera", externó la famosa.

Asimismo, la joven de 38 años destacó que siempre ha tenido plena conciencia de su físico, que en ocasiones ha sido un factor para sentirse discriminada: "El físico es algo que siempre ha sido un tema en mi vida, yo soy una mujer de complexión robusta desde niña, soy gorda, he tenido la conciencia de que mi cuerpo es diferente y sí ha sido un tema", indicó la actriz.

La comediante, que bromea insistentemente en ser media hermana de Mannu Na, su colega de profesión, reveló que a corta edad fue sometida a una dieta para perder peso.

"Ha sido un tema alrededor de mi vida porque conecta en muchos aspectos. Mis papás son médicos, siempre están preocupados por mi salud. Mi primera dieta la hice a los 8 y para mí era horrible. Me mandaban media torta a la escuela porque ´la niña no puede comer tanto´. Yo tenía otra amiga que llegaba con un tupper con salchichas, papas, sándwich es con lo que no contaban en mi casa", recordó.

ASÍ REACCIONÓ EUGENIO DERBEZ A LAS NOMINACIONES DE "CODA" EN LOS OSCAR 2022

Contrario a lo que se podría creer de ella, Michelle aseguró que es una mujer activa y no es que se la pase comiendo comida chatarra, aunque es probable que su cuerpo no cambie si se somete a un régimen:

"Puedo hacer dieta, ejercicio y es posible que mi cuerpo no cambie, no soy esa persona que está acostada comiendo papas", finalizó.

(Azucena Uribe)