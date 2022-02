Michelle Renaud sufre fuerte accidente a caballo: "sentí que me iba a morir"

La joven actriz Michelle Renaud sorprendió a sus seguidores de redes sociales luego de que revelara que estuvo a punto de ser decapitada en un accidente de caballo.

Michelle Renaud utilizó su cuenta de Instagram para para narrar los minutos de terror que vivió durante las grabaciones de los promocionales de la telenovela "La Herencia", debido a que el caballo que montaba se salió de control, provocando que casi fuera decapitada al pasar por debajo de un toldo, tirarla e intentar atacarla.

"Crónica de una caída anunciada", así tituló Michelle Renaud una serie de publicaciones.

Con una serie de videos en los que se muestra poniendo en dos patas a su caballo, según contó Michelle, el truco lo aprendió unas horas antes de que la situación se le saliera de control. Y es que mientras grababan una serie de escenas, el equino dejó de seguir sus órdenes y comenzó a cabalgar sin control.

"Después de montar el caballo sentirme bien ching*n* me metí en mi m*dr*e", se le ve decir en un video, en el que es atendida por el equipo de paramédicos. Posteriormente una persona de la producción, visiblemente impactado por lo que acaba de ver, narra como ocurrió todo.

"Casi se vuela la cabeza... Estaban grabando cómo levanta al caballo y de repente nada más veo como empieza a avanzar el caballo y ya no la obedeció. Ella jalaba y no le hacía caso el caballo, se metió entre los vehículos e inmediatamente después vio una carpa, en esa carpa se arrancó más rápido el caballo, y lo que hizo ella fue agacharse, fue un reflejo muy rápido", a lo que Renau le responde "es que era eso o me decapitaba", por lo que su compañero le dice "sí, te iba a decapitar porque era la entrada y la salida del toldo, alcanzó a ver como te reincorporas, atrás de los campers y ahí te perdí de vista. Corro y ya te estabas levantando en ese momento".

(Azucena Uribe)