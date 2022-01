Michelle Renaud defiende a su hijo, demanda a su ex por maltrato infantil

La noche de ayer lunes 24 de enero, la actriz Michelle Renaud compartió un video donde aclaró que éste desde hace dos semanas no ve al pequeño de casi cinco años debido a acciones que lastimaron al niño.

La actriz utilizó su cuenta oficial de Instagram donde habló sobre su relación con su ex pareja y papá de su hijo Marcelo.

En dicho video, además Michelle pide a sus seguidores y público en general no creer lo que este martes publicó una famosa revista de circulación nacional, pues ahí se daría a conocer que Josué Alvarado ex pareja de la actriz reveló que desde hace 15 días ésta no le permite ver al pequeño.

Cabe señalar que Renaud dejó entrever que las razones por las que Alvarado no ha visto a su hijo son por que presuntamente pudo haber agredido al pequeño, pues el niño le contó a su famosa madre y además ella vio las "señas" por lo que la actriz ya emprendió acciones legales en contra del padre de su hijo.

¿Qué fue lo que pasó?

Durante el video publicado en las redes sociales de la actriz, Renaud reveló que desde que se separó del padre de su hijo siempre ha tratado de hablar bien de él con el pequeño, aunque no sea verdad, pues ella quiere que el niño tenga una buena imagen de su padre, además aseguró que nunca ha impedido que ambos convivan e incluso el niño ha viajado solo con Josué Alvarado.

"He permitido que mi hijo esté con él porque yo creo y estoy convencida que pase lo que pase los niños tienen que estar con su papá y su mamá por igual. Mi hijo siempre ha tenido una convivencia con su papá, se ha ido de viaje con él cuando quería, cuando me tenía que ir a algún lado se lo dejaba...", dijo Michelle Renaud

Tal y como lo mencionamos anteriormente, la actriz emprendió acciones legales en contra de su ex pareja, luego que su hijo le contó que presuntamente fue agredido por su papá, tras haber hecho un berrinche.

"Él lo extraña por acciones de él, por acciones que lastimaron a mi hijo y a mí como su mamá. Acciones por las que tengo que proteger a mi bebé y la ley está protegiendo a mi bebé y no creo que sea una buena manera a redes y exponer lo que está pasando en la vida de su hijo para llamar la atención... Estamos en un proceso de reconocer los errores y pueda saber cómo nunca se debe tratar a un niño y aunque te haga berrinche siempre hay que tratarlo con mucho amor más si lo veas cada 15 días", reveló la actriz que participó en Rebelde.

Durante su transmisión en vivo Michelle Renaud sugirió que el pequeño llegó con marcas del maltrato, que presuntamente sufrió por parte de Alvarado.

"Lo único que estoy haciendo y lo voy a hacer siempre es creerle a mi hijo, no estoy inventando nada. Y creo que como papás tenemos que creer todo lo que nos dicen y eso es lo que he hecho desde que Marcelo me contó su versión, desde que Marcelo llegó con señas, es creerle, darle amor. Decirle que todos nos equivocamos, que papá lo ama, pero que mamá lo tiene que cuidar". Recalcó Michelle Renaud.

