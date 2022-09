El 10 de septiembre de 2001, Michael Jackson realizó por última vez un concierto dedicado a los treinta años del Rey del Pop, en el Madison Square Garden de Nueva York, un día antes del terrible atentado terrorista del 11 de septiembre.

Han pasado 21 años de los conciertos que ofreció el 7 y el 10 de septiembre, estos shows eran tan solo el regreso de una larga pausa de seis años.

El evento se celebró unas horas antes de uno de los ataques terroristas más grandes de la historia, el 9/11. Muchos fans señalan a este suceso el culpable para que el Rey del Pop no regresará a los escenarios, pues Michael preparó una gira que aumentó de 10 presentaciones a 50, pero finalmente nunca se llevaron a cabo.

Los invitados

Britney Spears, Slash, ´N Sync, Destiny´s Child, Mýa, Usher, Monica, Luther Vandross y Whitney Houston fueron las grandes personalidades que participaron en el evento

El regreso que nunca llegó

El 5 de marzo de 2009, el 'Rey del Pop' había convocado a los medios y a sus fans en el O2 Arena de Londres.

Michael había anunciado su regreso a los escenarios con una serie de conciertos en Londres, que serían los últimos. Se llamarían This is it.

"Solo quiero decir que estos serán mis últimos conciertos en Londres... y cuando digo 'esto es todo' realmente significa 'esto es todo', porque... interpretaré las canciones que mis fans quieren escuchar. 'Esto es todo' realmente significa que es la caída final del telón ¿Ok? Los veré en julio".

Sin embargo, 18 días antes de su debut, el 25 de junio, la estrella falleció de un paro cardíaco en su casa de Holmby Hills, en Los Ángeles.

