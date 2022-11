El actor de la saga cinematográfica “Volver al futuro”, ha recibido un Oscar honorífico por su labor al hablar y visibilizar la enfermedad de Párkinson.

"Toda tu obra aporta una gran humanidad, has demostrado cómo luchar sin perder la fe en el arte. Nunca has querido que sintieran pena por ti. Víctima, nunca; inspiración, siempre. Además de talentoso, eres una gran persona", presentó Harrelson al actor que interpretó a Marty McFly.

Michael J. Fox ha recibido un premio Oscar honorífico, el Gene Hershel Humanitarian Award. Este reconocimiento de la Academia de Cine se entrega a personas con "destacadas contribuciones a causas humanitarias".

"Él no eligió ser un paciente de parkinson o un defensor de la enfermedad, pero que nadie se equivoque, es su mejor papel. Eres un símbolo y un soplo de vida que ayudará a avanzar en la búsqueda de una cura. La Michael J. Fox Foundation ha recadudado más de mil millones de dólares para la causa, estableciendo el máximo ejemplo de cómo luchar y cómo vivir. Hoy eres tan querido por tu activismo como por tu actuación", recitó Woody Harrelson, amigo ínitimo de Fox y encargado de entregarle la estatuilla.

El actor lleva luchando contra la enfermedad de Párkinson durante los últimos 32 años.

Las palabras de Michael J. Fox

“Me están haciendo temblar, por favor paren”, bromeó Fox al recibir la ovación de los asistentes.





"Es un honor totalmente inesperado y estoy realmente agradecido. Me ha sorprendido que todo lo que se me ha dado -el éxito, mi vida con Tracy, mi familia- me haya preparado para esta profunda oportunidad y responsabilidad. Ha sido un regalo".

"No nos engañemos, es una putada que me lo diagnosticaran con 29 años. No aplaudáis, esto es así, son cosas que pasan y es sinónimo de estar vivos", finalizó.

En la ceremonia se encontraban grandes nombres de la industria del cine como Tom Hanks, Cate Blanchett, Jamie Lee Curtis, Jessica Chastain, Ana de Armas, Kevin Feige, Colin Farrell o Brendan Fraser.

aemz