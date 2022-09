Joan Manuel Serrat confirma que no se jubila, o eso al menos dice el cantante después de responderle a un fan.

Los fans de Serrat ya piensan en la jubilación del artista, o en aquellos escenarios que el autor de 'Mediterráneo' y 'Cantares' ya no volverá a pisar.

Manuel Serrat se presentó en lo que forma parte de la última gira de su carrera sobre los escenarios, 'El vicio de cantar: 1965-2022'. El cantante catalán que ofreció un concierto lleno de emoción y recuerdos que el artista iniciaba con 'Dale que dale', tras la que saludó cariñosamente a los espectadores: "¡Qué gusto da verlos aquí! He venido a despedirme de esta tierra y aclaro que este no es mi último concierto".

"La gente era de todas las edades, abuelos, padres, hijos, nietos también había, cantando a quien, durante más de medio siglo, les ha dado argumento para el amor, la risa y el llanto".

"¡No te jubiles, Nano!" Atento a todos los gritos y a todos los suspiros, el hombre que termina con Sevilla un baile que dura también medio siglo y cientos de conciertos, dos por año a veces, Serrat le contestó mientras se arreglaba la guitarra: "Yo no me jubilo. Simplemente me desplazo". Se lee en el texto publicado por La Vanguardia.

Esa es la magnitud de un concierto de Serrat, pues con una trayectoria de 60 años en los escenarios, afronta para lo que muchos es la recta final de su carrera.

La jubilación

Hace unos meses, Joan Manuel Serrat fue entrevistado por Jorge Santos,en el programa habló de ese último día sobre un escenario y que, por más que haya sido una decisión totalmente meditada, siente que ese último momento será duro y dramático.

En aquel momento pronunció una frase enigmática "Ya no volveré a los escenarios. O no. Todo esto vale si soy capaz de sostener mi decisión".

Incluso, en la entrevista hablaba de los días en los que duda de su decisión y de cómo confía en que encontrará la forma de mantener su decisión: "Lo importante es saber colocar en otro sitio esa ilusión que te hacía subir a un escenario".