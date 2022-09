Como ya es su costumbre, Babo, líder de Cartel de Santa vuelve a dar de que hablar, pero ahora por la acusación de su exnovia, la modelo de OnlyFans, Melanie Pavola.

La modelo de OnlyFans, a través de un hilo en Twitter reveló que mientras mantenían una relación sentimental, Babo presuntamente la agredió físicamente.

En los tuits contó cómo fue que Babo la golpeó durante un viaje que hicieron a Cancún por motivos de trabajo del rapero, al cual también acudió su hija, quien aprovechando la estadía quería ir a un concierto de Wiz Khalifa.

Pese a la petición que el cantante le hizo a Melanie, de que fuera con ellos al concierto, con la intención de que le "ayudara" a cuidar de a hija durante el concierto, éste se portó presuntamente violento con ella.

Pues tras una discusión que mantuvo con él, luego de que la viera fumando, Babo le dio dos cachetadas, la cual le hicieron perder la noción por unos segundos.

Ya estábamos peleados, pero no quería que su hija se perdiera esa experiencia, así que accedí para ir a cuidarla, su hija, él y yo estábamos en la misma habitación, después del evento, después de discutir mucho con él, decidí ya no pelear, tome mis cosas y me fui a cuidar a su hija



En la habitación, ella ya estaba dormida, "así que me quede en el balcón de la habitación fumando, él odiaba que fumara tabaco, llegó con unos pasteles de chocolate, porque amo el chocolate :(... pero sólo siguió discutiendo, yo ya no quise discutir, sólo fumaba...".

"Me arrebató el cigarro de la boca, estrujando mi boca, reaccioné para defenderme, le aventé los pasteles de chocolate, su hija se despierta con el ruido y ve Justo el momento donde babo me sienta de dos cachetadas, perdí la noción dos segundos, vi todo negro", agregó Melanie Pavola.



Melanie, tras la escena que la hija de Babo estaba presenciando, sólo mencionó las últimas palabras que dieron fin a su relación con el rapero, las cuales incluso lo dejaron sin habla.

"Sí le vas a pegar pégale como vato, no le pegues como joto, ya sabes cómo no dejar marcas".

"Alguien que te golpea no te quiere", expresó la modelo.

Tras exponer su historia con Babo, Melanie invitó a sus seguidoras a que no se dejen de nadie, ya que en algún momento ella no lo hizo saber con el fin de no perjudicar a su expareja, pero decidió en esta ocasión alzar la voz.