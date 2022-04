Megan Fox y Machine Gun Kelly, la pareja que bebe sangre como prueba de amor

La actriz Megan Fox generó polémica luego de que confirmara que bebe la sangre de su prometido Machine Gun Kelly como prueba del amor que se profesan.

Recordemos que fue hace apenas unas semanas que la pareja anunció su compromiso tras casi un año de noviazgo y sorprendió a todos sus fans, en especial cuando el músico estadunidense reveló detalles de los rituales que llevaron a cabo para sellar su compromiso.

Colgantes de sangre y anillos con espinas, han sido sólo algunos de los ritos que ha realizado la actriz junto a su novio, pues en una entrevista para Glamour UK la protagonista de "Transformers" afirmó que han compartido gotas de su sangre al otro en más de una ocasión.

"Supongo que eso confundirá un poco a la gente y nos imaginarán con cálices como si estuviéramos en Juego de tronos, bebiendo la sangre del otro. Pero son solo unas gotas y con fines rituales", puntualizó Megan Fox.

La actriz mencionó que suele realizar rituales, prácticas metafísicas y meditaciones siempre con una razón, a diferencia de Machine Gun, quien suele ser más "caótico".

"Estoy mucho más controlada. Leo las cartas del tarot y me gusta la astrología y hago todas estas prácticas metafísicas y meditaciones. Hago rituales durante la luna nueva o llena. Cuando lo hago es por una razón", dijo. "Él es mucho más desordenado, frenético y caótico; está dispuesto a simplemente abrirse el pecho con vidrios rotos y decir: 'Toma mi alma'".

Megan Fox no dudó en compartir los detalles más íntimos de su relación con Machine Gun, con quien cruzó mirada por primera vez en 2020 durante las grabaciones de la película Midnight in the Switchgrass.

"Él es literalmente mi tipo físico exacto que he estado manifestando desde que tenía cuatro años. También soy cuatro años mayor que él. entonces creo que lo hice (atraerlo). Mis pensamientos e intenciones lo convirtieron en la persona que es, quien sabe cómo se vería o cómo sería si no fuera por mí", aseguró.

La modelo, de 35 años, ya había compartido que le entregó al músico un collar con una gota de su sangre para que llevara una parte de ella durante las semanas que estarían distanciados por sus proyectos laborales. Asimismo, el anillo de compromiso que le entregó Machine Gun a la actriz cuenta con una banda magnética diseñada con forma de espinas, situación con la que bromeó Megan Fox diciendo que la lastimarían si intentaba quitarse la sortija.

(Azucena Uribe)