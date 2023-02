¿Se le subió la fama? Medio Metro ya no quiere ser "El Chavo del 8", pues dejará su etapa como bailarín.

Medio Metro es un joven oriundo de León, Guanajuato, que ha conquistado a los mexicanos con sus pasos de baile virales en redes sociales, siendo los más creativos "El Pingüinito" y "Santa Fe Klan", pero se vio envuelto en la polémica tras separarse de Sonido Pirata, quien lo dio a conocer, pero quien decidió separarse porque sólo le pagaba 500 pesos por presentación.

¿MIEDO O PRECAUCIÓN? MEDIO METRO REGISTRA SU NOMBRE

¿SE LE SUBIÓ LA FAMA? MEDIO METRO YA NO QUIERE SER "EL CHAVO DEL 8"

José Eduardo Rodríguez, verdadero nombre del sonidero, ahora quiere probar suerte en la música, pues es una faceta que quiere explorar porque le gusta cantar.

"La verdad mucha gente dice ´pinche ridículo, esas mamad*s qué onda, perdón por la palabra, pero la verdad es que yo me siento muy contento y soñado".

Y agregó que ya está dejando a un lado a los sonideros, debido a que ahora quiere cantar.

"De hecho ya los sonideros los estoy dejando a un lado, ahora ya me estoy dedicando a puros antros, me estoy dedicando a otro nivel, y la verdad me están enseñando a cantar canciones y la verdad me gustaría cantar", señaló.

Medio Metro fue cuestionado sobre si se le subió la fama por su repentino éxito en redes sociales, pero aseguró que sigue siendo él mismo de siempre.

"Eso nunca, nunca voy a perder la humildad porque sin la gente no sería nada, gracias a la gente estoy donde estoy".

YA NO QUIERE HABLAR DE SONIDO PIRATA

Sobre su polémica relación con Sonido Pirata dijo que ya quiere dejar ese tema en el olvido.

"Ya no quiero sacar ese comentario, la verdad quiero cambiar ese comentario, la verdad no es por ser mam*n ni por ser sangrón ni nada, pero la verdad yo ya quiero dejar eso de lado".

Y para que ya no haya más problemas entre el sonidero y él, ya registró su nombre para que nadie más pueda usarlo, y quien lo haga tendrá que arreglárselas con su equipo legal.

"Amigos, amigas, seguidores y público en general, el día de hoy quiero hacerles saber que su servidor José Eduardo "Medio Metro" soy la única persona que cuenta con la RESERVA DE DERECHOS del personaje artístico MEDIO METRO", advirtió.

Y aconsejó a las personas que estén usando su nombre a que concilien con su equipo legal para que lleguen a un acuerdo, porque él es el único y original Medio Metro.

"Invito a las personas que estén haciendo uso del nombre del personaje a una conciliación con mi equipo legal para poder llegar con buenos términos y dejemos de confundir a la gente. Su amigo de siempre: José Eduardo".

(Lérida Cabello)