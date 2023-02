Los personajes de Roberto Gómez Bolaños han inspirado a muchos, como al Medio Metro que se hizo viral en TikTok por bailar cumbia vestido de "El Chavo del Ocho", pero debido a su éxito, Florinda Meza estaría preparando una demanda en su contra.

Se rumora que la viuda de "Chespirito" está pensando en denunciar ante las autoridades a Medio Metro por haber hecho uso del personaje sin su consentimiento, pues es una marca registrada, por lo que el influencer debería pagarle a Meza los derechos correspondientes por las ganancias que ha generado a partir de las más de 30 millones de reproducciones en su cuenta.

Pese a lo anterior, Florinda no podría iniciar la demanda en contra de Medio Metro debido a que ella no es la titular de los derechos de los personajes de Roberto Gómez Bolaños, sino su hijo Roberto Gómez Fernández. Ella únicamente es propietaria de los derechos biográficos de la vida e imagen de "Chespirito", más no de sus personajes.

Hasta el momento, ni Florinda Meza ni Roberto Gómez Fernández se han pronunciado al respecto, solo circula la información que se ha difundido en redes sociales.





MARC ANTHONY Y NADIA FERREIRA FIRMAN ACUERDO PRENUPCIAL: ¿QUÉ PASA SI SE DIVORCIAN?

MEDIO METRO PODRÍA COLGAR EL TRAJE DE "EL CHAVO DEL 8", POR ESTA RAZÓN

Medio Metro es un joven oriundo de León, Guanajuato, que ha conquistado a los mexicanos con sus pasos virales en redes sociales, siendo los más creativos "El pingüinito" y "Santa Fe Klan". Sin embargo, se vio envuelto en la polémica tras separarse de Sonido Pirata.

José Eduardo Rodríguez, nombre real de Medio Metro reveló que sufrió bullying por su baja estatura, lo que lo llevó a caer en el mundo de las drogas, encontrándose con Sonido Pirata quien lo dio a conocer y le aconsejó vestirse como "El Chavo del Ocho", pero sólo le pagaba 500 pesos por presentación, por lo que decidió separarse de él.

OTRAS DISPUTAS POR LOS PERSONAJES DE "CHESPIRITO"

En 2021, "La Popis" inició un proceso legal para ser reconocida como "coautora" de "El Chavo del Ocho".

María Antonieta de las Nieves mantuvo una batalla legal durante 12 años en contra de Roberto Gómez Bolaños por los derechos de "La Chilindrina", ganando.

En 2022, también se rumoró que Florinda Meza tenía la intención de demandar a Shakira por utilizar un baile del programa de los setenta.

TIRANDO BARRIO: CAPTAN A CHRISTIAN NODAL Y CAZZU EN TEPITO

(Lérida Cabello)