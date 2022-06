El rapero y cantautor Natanael Cano compartió en Instagram una serie de imágenes donde pidió a sus seguidores no molestarlo con fotografías si lo ven por la calle, lo que lo hizo acreedor de críticas por parte de sus seguidores.

El cantante explicó que si le piden fotos en la calle no se las tomaría, ya que le quitan tiempo libre que disfruta para sí mismo. Ante esto, los usuarios aseguraron que al artista de regional mexicano ya se le había subido la fama.

Cano compartió en su red oficial algunos mensajes que ofendieron a sus fanáticos.

"Si me vez patinando o en la calle, mejor no me pidas foto, que no las doy, no por mamón. Me quitan el poquito tiempo libre que tengo como ser humano fuera del trabajo y vienen ustedes a meterme a trabajar otra vez, hahah no funciona así bebés, perdón", escribió.

Posteriormente compartió que sólo en el escenario es donde los fans deben de expresarle su cariño, ya que ese es su espacio de trabajo.

El artista agregó que no importaba si era el cumpleaños de alguno de sus fans, pues él tiene negocios, trabajo y 4 mil 599 broncas como para dar felicitaciones.

"Por favor, dejen de pedirle fotos y autógrafos a este chamaco. Dejen de engrandecer gente pndja...Gracias!!", fueron uno de los comentarios que recibió el cantante por su publicación.

Hay que recordar que, ésta no es la primera vez que el artista genera polémica pues en otras ocasiones también ha tenido comportamientos parecidos con usuarios.