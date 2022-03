"Me parece de lo más denigrante": esto dijo Lorena Herrera sobre OnlyFans

La actriz Lorena Herrera se lanzó contra la plataforma de OnlyFans y de las personas que lo usan, pues detalló que lo considera denigrante y deprimente.

Durante una entrevista Lorena Herrera dejó muy clara su postura sobre el tipo de contenido que se distribuye en la plataforma y se mostró totalmente en contra de eso.

Recordemos que diversas personalidades de la industria del entretenimiento han incursionado en la plataforma como Ninel Conde, Yanet García o Noelia, pero Lorena recalcó que no tiene interés en lo más mínimo.

LA ACTRIZ LORENA HERRERA HABLÓ SOBRE ONLYFANS Y SI TIENE PENSADO ENTRARLE

Durante la entrevista, la también cantante dejó muy claro que definitivamente no tiene pensado en hacerlo, ya que no le gusta lo que ahí se distribuye.

"No tengo la necesidad de hacer algo así. Gracias a Dios tengo trabajo y he sido una persona muy bien administrada a lo largo de mis 32 años, que no tendría que hacer algo que para mí sería incómodo. Me sentiría incómoda".

Además, seguro que todo lo que está dentro de OnlyFans es denigrante, sobre todo por el contenido explícito para adultos que existe dentro.

"Por lana, o sea, tener sexo con alguien, ponerlo, venderlo, ponerlo en redes, me parece de lo más denigrante, deprimente".

Pero no contenta con estas declaraciones, dijo que la economía de la persona que sube estos contenidos tiene que estar muy mal para hacerlo.

"Tiene que estar tu vida en una situación económica muy terrible. Y aunque fuera tu situación económica tan terrible puedes hacer otras cosas ¿Tan poquito eres, tan poquito te sientes como para vender sexo con alguien más y que todo el mundo te vea ahí?", sentenció.

(Azucena Uribe)