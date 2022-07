La actriz, cantante y celebridad, Sabrina Sabrok, se someterá a una reducción de senos por instrucción médica en carácter de urgencia.

La argentina, durante una visita a Guadalajara, confesó que que ya le duele la espalda y que sus implantes podrían irse.

"Me voy a quitar las boobies, porque ya me está doliendo la espalda y estoy haciendo terapias y todo pero el médico dijo que ya me las tengo que quitar, urgente".

Adelanta que la reducción que le van a practicar debe ser "lo más que se pueda", pues asegura que no quiere someterse al proceso médico pues dejaría de ser ella misma.

"No quiero yo, porque imagínate, sin boobies no soy yo; pero sí, me las tengo que reducir", aseguró.

A sus 50 años, Sabrina ha declarado que le gusta verse "de plástico" y con unos senos enormes, que pesan 7 kilos cada uno.

"De mis últimas cirugías fueron aumento de pecho, que yo me los relleno con agua salina. Luego me hice labios, bastante más grandes, y me hice cosas en la cara, botox, rellenos, para levantar los ojos, los cachetes".

