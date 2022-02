"Me dio de cabezazos en la cara": Gomita sobre la violencia de su padre

En el mes de Octubre la influencer "Gomita", Araceli Ordaz sorprendió al revelar que estaba pasando por problemas muy complicados con Alfredo Ordaz, su padre, pues después de que fuera duramente maltratada por él, ella tomaría la decisión de poner una orden de restricción en su contra.

Recientemente la exconductora de Televisa volvió a hablar de la polémica con su padre en el programa "De Primera Mano" reveló cómo ha avanzado la demanda contra su papá donde es señalado por el delito de violencia intrafamiliar.

Durante la charla, la hermana de Lapizín y Lapizito aseguró que había preferido guardar discreción para no lastimar a su familia, pero confesó que las agresiones que padeció ella y su madre durante años fueron bastante fuertes.

"Me agarró de los hombros y me empezó a dar de cabezazos en la cara, hasta que me tiró al piso y me agarró a patadas", dijo con la voz entrecortada.

La también influencer dijo que cuando le ofreció ayuda psicológica a su mamá para resolver los problemas, este respondió con más golpes. Además, aclaró que, aunque ya logró perdonarlo, ella y su madre no quieren tenerlo cerca.

Ahora va a tener que hacer la reparación de daños. Legalmente lo único que pido es que no se pueda a acercar a mí ni a mi mamá. Lo perdono, pero una tiene un límite", añadió.

Por último, 'Gomita' expresó que siempre le guardará un cariño por ser su padre, pero recalcó que cada quien labra su propio destino: "No le estoy deseando ningún mal, pero es que cada quien tiene lo que se merece y es lo que se ganó".

(Azucena Uribe)