Maxine Woodside y Ana María Alvarado trabajaron 32 años juntos, al grado que la conductora se convirtió en su brazo derecho, tenían una amistad, que al parecer con los años se fue desgastando, ocurriendo algo inesperado.

Los últimos cuatro martes del programa de radio "Todo para la mujer" fueron los peores, pues las actitudes de Maxine hicieron sentir a Ana María que ya no estaba cómoda con su presencia.

"Hoy lamento comunicarles que Maxine me despidió, se acabó mi ciclo en el programa de 32 años ininterrumpidos", comentó Ana María, a través de una transmisión en vivo de YouTube, este martes 31 de enero.

La decisión fue tomada por Woodside, dejando en shock a Alvarado que no lo podía creer.

"Estoy en absoluto shock. Hoy ha sido un día que va a marcar mi vida, un antes y un después, muy difícil de comunicarlo a ustedes y de platicarlo, yo les he dicho que estaré con ustedes en las buenas y en las malas y que no habrá secretos", dijo visiblemente consternada.

¿QUÉ PASÓ ENTRE MAXINE WOODSIDE Y ANA MARÍA ALVARADO?

Sin duda, para Ana María Alvarado fue el peor día de su vida, pues fue una decisión que le tomó por sorpresa, a pesar de que su relación ya no era la misma.

"Uno siente definitivamente que ya no te quieren ahí, no quiero que esto sea como un chisme horrendo, simplemente comunicarles a ustedes que cuando llegas a un programa y veo que Maxine me voltea la cara, que a duras penas me voltea a ver, que en los cortes comerciales se voltea así definitivamente para hablar tan solo con Shanik, uno se da cuenta y es obvio: ya no me quieren aquí".

A finales de 2022, el formato del programa comenzó a sufrir cambios, y de cinco días de la semana en los que participaba, se lo redujeron a uno.

"Lamento comunicarles que Maxine me despidió, se acabó mi ciclo en el programa de 32 años ininterrumpidos de estar trabajando todos los días, que no falté más que en vacaciones y honrosas excepciones como enfermedad, pero la verdad siempre fui muy cumplida, profesional, atenta a todas mis labores, a donde me mandaban, viajes, entrevistas, eventos, siempre lo cumplí al 100 por ciento", expresó Ana María Alvarado.

A pesar de que su despido fue injustificado, la conductora señaló que lo único que pide es que se respete su antigüedad.

"Lo único que pedí durante la charla donde me despidieron es que se respete mi antigüedad con una justa liquidación, para que todo quede en paz y tranquilo. Mi idea es que se llegue a un arreglo, lo que es justo", finalizó.

ESTA FUE LA ESPUESTA DE MAXINE WOODSIDE

(Lérida Cabello)