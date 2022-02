Mauricio Ochmann revela que fue interceptado por el narco

En la narcoserie "El Señor de los Cielos", Mauricio Ochmann interpretó a "El Chema Venegas", el personaje fue tan exitoso que después tuvo su propio spin-off, "El Chema".

Mauricio Ochmann contó que tenía muchos fans, principalmente niños y jóvenes, el actor se dio cuenta que le estaba dando un mensaje equivocado a los pequeños porque le decían que querían ser como "El Chema".

Me di cuenta que tenía muchos fans de 5 a13 años, pero no míos, de El Chema ´Quiero ser como tú...narco´, que para mí como actor fue un juguetote. Pero ahí me cayó el veinte... acababa de nacer mi segundo bebé.



No sé y la experiencia que tuve con los niños que dije creo que algo estoy haciendo mal y creo que tenemos responsabilidad social. Sí me gusta actuar y yo sé que como actor das diferentes mensajes. El mensaje que estamos mandando está medio torcido, no estamos diciendo ´oye, está cañona esta vida´. Estamos diciendo ´está cool, el todas mías, el todo se puede´.



Mauricio Ochmann reveló que mientras el chofer que lo transportaba cargaba gasolina un comando del narco lo interceptó en la carretera, los integrantes del crimen organizado le dijeron que el patrón lo quería conocer, el actor no tuvo más remedio que aceptar.

Sí, tuve una experiencia fuerte. Me interceptaron en una carretera, yo creo que el que iba manejando sabía, me estaban llevando a un evento de un lugar a otro, me interceptaron, después de pasar dos o tres retenes me dice ´voy a echar gas´. Era un trayecto de 45 minutos. Se mete a la gasolinera, veo a un cuate que pararon el cuello y sí, llegan y tocan la ventana y me dicen ´el patrón lo quiere conocer´. Y dije bueno, pues ´ni modo, vamos a conocer al patrón´.



Mauricio Ochmann recordó que el narcotraficante lo trato muy bien, incluso, le dio un abrazo. Meses después se enteró que el hombre que había conocido murió.

Y en ese momento yo te prometo no di más de 25 pasos y de repente siete ocho camionetas, los de a de veras... se baja el patrón, ´Chema´, me da un abrazo, perdón que te interceptáramos así, pero sino como te conocemos.



Yo como palmera. Fue como ´platícanos tú quién eres y tal´. Afortunadamente se portaron muy bien y todo, un abrazo. Yo no sabía quién era. De repente googleé y dije ´ah órale este cuate, sí está pesado´ y después veo como a los dos tres meses, veo una noticia donde lo habían matado. Entonces yo digo ´imagínate que esa disputa se hubiera dado ese día´. Si hay cosas que te cimbran, es nuestra realidad.



(Ann Ventura)