Mauricio Martínez y otras víctimas preparan denuncia contra Toño Berumen

Ahora sí que benditas redes sociales, porque la gente que se ha acercado a mí ha sido gracias a Instagram, Twitter y Facebook, me han llegado víctimas de este señor. Algunos me han pedido que proteja su identidad, otros me han dicho: ´Mauricio, al leer tu hilo se me revolvió el estómago, me puse a temblar´, a uno le pasó a los 14 años, otro a los 17, comentó.