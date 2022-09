MasterChef Celebrity 2022: ¿Quién fue el eliminado de este domingo 25 de septiembre?

Durante este episodio se vivieron sentimientos encontrados, debido a que dos de las participantes favoritas de los televidentes: Nadia y Lorena Herrera no estuvieron presentes por problemas de salud, pero aparecieron en el reto de eliminación.

En el programa de este domingo, los famosos tuvieron como reto preparar un platillo muy especial: el filete Wellington, para lo cual el chef Fernando Stovell les dio una clase a Margarita "La Diosa de la Cumbia" y Arturo López Gavito, quienes fueron los capitanes del equipo rojo y amarillo para que lo pudieran igualar y pasaran a la siguiente ronda.

¿SE ESTROPEARON TUS IMÁGENES MÁS ANTIGUAS? GOOGLE FOTOS, EL RESPONSABLE

A pesar de los contratiempos que cada equipo tuvo a lo largo de este reto, finalmente los de mandil amarillo subieron al balcón de salvación, por lo que Margarita, Mauricio Mancera, Talina Fernández y Francisco Gatorno tuvieron que ponerse el mandil negro, yéndose al reto de eliminación.

A ellos se unieron Lorena Herrera y Nadia, quienes estuvieron que cumplir con el reto de preparar pasta desde cero, por lo que tuvieron que amasar, aplanar, cortar, cocer, sazonar y emplatar para los jueces, siendo el mejor de esta ronda Mauricio Mancera.

MASTERCHEF CELEBRITY: ¿QUIÉN FUE EL ELIMINADO DE ESTE DOMINGO 25 DE SEPTIEMBRE?

La eliminada de este domingo 25 de septiembre fue la cantante, Nadia Yvonne López Ayuso, quien formó parte de la primera generación de La Academia y aunque seguidores del reality de cocina pedían su salida desde hace varias semanas porque se ausentó, fue hasta este domingo que no superó el reto de eliminación quedando fuera.

Nadia no convenció a los chefs con su lasaña ya que la presentó como guarnición de un salmón y no como un platillo principal, además que, aunque tuvo una buena cocción no estuvo bien sazonada, siendo la quinta eliminada de MasterChef Celebrity 2022.

RIHANNA PROTAGONIZARÁ EL SHOW DEL SUPER BOWL LVII

(Lérida Cabello)