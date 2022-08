La segunda temporada de "MasterChef Celebrity 2022" encendió sus fogones este domingo 21 de agosto, en el que resultó castigada Lorena Herrera por hacer trampa, y eliminada Verónica del Castillo, quien demostró que lo suyo es el periodismo no la cocina.

"Atención, cocina. Tanto en la vida como en la cocina, el respeto a las reglas es primordial. Y hoy pasó algo que nos va a servir de ejemplo para que no se vuelva a repetir", dijo la chef Betty Vázquez, para dar paso a un video.

ADELA NORIEGA, ¿QUÉ SE SABE DE LA ACTRIZ?

"MASTERCHEF CELEBRITY 2022": LO BUENO Y LO MALO

En él se ve al equipo rojo, integrado por Lorena Herrera, Alan, Verónica del Castillo, Alejandra Avalos, Francisco Gattorno y Ricardo Peralta, dándole los últimos toques a su platillo. Sin embargo, se les acabó el tiempo y Tatiana dijo: "manos arriba", pero a Herrera no le importó la indicación y terminó de ponerle la salsa de champiñones a su plato, frente a la chef.

"No atendiste a una de las normas básicas de este concurso, que es que, en el momento que los jueces dicen ´manos arriba´, no se puede hacer absolutamente nada más", expresó el chef Pablo Albuerne.

Acto seguido la chef Betty, señaló que esa situación debía ser un aprendizaje para todos los demás. Y ante la acción de la capitana, el equipo rojo perdió su ventaja de subir al balcón, poniéndose en riesgo y dándole la oportunidad al equipo amarillo de subir en su lugar.

Lorena Herrera no pudo contener el llanto, pues dijo sentirse sumamente culpable, pues hubiera preferido ser ella quien se pusiera en riesgo, sin afectar al resto del equipo.

LOS EQUIPOS

EQUIPO AZUL (Capitán Arturo López Gavito)

Carlos Eduardo Rico

Nadia López

Karla Sofía Gazcón

Macky González

Alejandra Toussaint

EQUIPO AMARILLO (Capitán Julio Camejo)

Talina Fernández

Ernesto D´Alessio

Margarita

Pedro Moreno

Mauricio Mancera

EQUIPO ROJO (Capitana Lorena Herrera)

Alejandra Avalos

Verónica del Castillo

Francisco Gattorno

Alan

Ricardo Peralta

Y los que subieron al balcón fueron Carmen Campuzano y Marcello.

ARTURO LÓPEZ GAVITO PROTAGONIZA PRIMERA PELEA DE "MASTERCHEF"

La primera participación de Arturo López Gavito trascendió en redes sociales, donde sus fans ya lo bautizaron como el "Chef de hierro", además de que ya se ha convertido como uno de los favoritos para ganar la competencia.

Los problemas se suscitaron cuando le tocó hacer equipo con Julio Camejo, quien tiene una personalidad totalmente opuesta a la de él, provocándole varios corajes, por lo que respondió que este fue el reto más difícil de su carrera.

"Fue desquiciante, una locura, pero que te rompan literalmente tu estructura mental el día de tu primera cocinada rompe totalmente con los paradigmas y con mi orden mental".

También se enfrentó con Macky durante el reto en equipo, pues la atleta no siguió sus indicaciones a pesar de que él era el capitán.

"Yo soy el capitán, si el chef te dice algo vienes y me lo consultas inmediatamente".

¿QUIÉN FUE LA PRIMERA ELIMINADA DE "MASTERCHEF CELEBRITY 2022"?

La periodista Verónica del Castillo, fue la primera eliminada de "MasterChef Celebrity 2022" perdió contra Alan Ibarra, Lorena Herrera, Alejandra Ávalos, el youtuber Ricardo Peralta y Francisco Gattorno, tras entregar un platillo de pechuga de pavo sin la cocción adecuada.

"Me permití, me di la oportunidad de probar y por eso me siento satisfecha. Yo tenía otra idea, iba a hacer un gravy, me falló la memoria, pensé en hacerles caso (a mis compañeros en el balcón) soy muy influenciable y eso fue lo que me traicionó", comentó Verónica, tras su salida del reality show.

Verónica del Castillo, es una periodista, conductora y escritora que estudió Ciencias y Técnicas de la Información en la Universidad Nuevo Mundo. Además de realizar múltiples trabajos periodísticos como entrevistas en México y Estados Unidos. Es hija del actor Eric del Castillo y hermana de Kate del Castillo.

REGINA BLANDÓN PRESUME RELACIÓN CON MARTÍN ALTOMARO QUIEN LA SUPERA CON 14 AÑOS

(Lérida Cabello)