Mary Paz Banquells, ex esposa de Alfredo Adame rompe el silencio y revela que el actor sufre de un problema de falta de control de la ira, motivo por el cual ella y sus hijos evitan acercarse, además que el marcó una línea.

"Él siempre ha tenido ese problema de la ira, no es nuevo, pero creo que se le ha ido acelerando. El tiempo que estuvimos casados me tocó ver que reaccionaba muy impotente y fácilmente agredía a las demás personas, a la mínima provocación", declaró a "Sale el sol" su ex esposa, quien estuvo más de 20 años casada con él.

MARY PAZ BANQUELLS, EX ESPOSA DE ALFREDO ADAME HACE FUERTES REVELACIONES

La ex esposa de Alfredo Adame confesó que uno de los motivos que la hizo separarse del actor fueron sus diferencias de pensamientos sobre las armas y la violencia.

"Cuando me embaracé de mi primer hijo, lo primero que hice fue irme a comprar candados para ponerlos en los gatillos, porque a mí me daba terror, al principio le decía yo se meten las armas debajo de la cama y luego en la caja fuerte para mantener a mis hijos lo más alejados posibles. Me daba miedo que pudiera haber un accidente con los niños, por eso trataba de mantenerlas muy bien guardadas".

A SUS HIJOS Y A ELLA LES DUELE VERLO CÓMO SE COMPORTA

Asimismo, dijo que les duele ver a Alfredo involucrado en polémicas de violencia.

"Pues a mis hijos les duele, finalmente es su padre y a mi me duele ver a mis hijos preocupados o sufriendo por lo que le pueda pasar, pero pues es algo que ni mis hijos pueden hacer o solucionar nada. Esperemos tome conciencia de que en este mundo hay demasiada agresión".

Sobre cómo ha reaccionado Alfredo Adame en los últimos meses, dijo que está sorprendida.

"Pues qué te puedo decir, yo también estoy sorprendida, ahora si que cada quién con su vida, mis hijos y yo hace cinco años que estamos lejos de todo eso, no tenemos nada que decir ni opinar, ya cada quien su vida y ahora sí que cada quien agarró su camino y ojalá que sea el que lo haga feliz".

Finalmente, Mary Paz Banquells expresó que el tiempo que estuvo casada con Alfredo Adame le tocó ver que se ponía violento fácilmente, hecho que le generaba miedo, pues no sabía en qué momento podía agarrar una de sus armas y dispararla.

(Lérida Cabello)