¿Martha Higareda fue la tercera en discordia entre Yanet García y Lewis Howes?

La "chica del clima" como también se le conoce a Yanet García, realizó una dinámica a través de su cuenta de Instagram en la que sus seguidores le hicieran preguntas de forma abierta; dentro de dichas preguntas, una fan comentó que acababa de terminar una relación y su ex ya salía con alguien más. La conductora le respondió, ventilando lo que le había ocurrido a ella con la actriz Martha Higadera.

Yanet se sinceró y tratando de ser empática con su seguidora, compartió lo que ella había vivido con su ex pareja Lewis Howes.

"Te entiendo perfectamente. Me pasó igual, terminé con mi ex y a las dos semanas ya estaba en Tulum con Martha" refiriéndose a la intérprete de "Amarte Duele".

Dentro de su consejo, la "chica del clima" le recomendó sanar antes de empezar una nueva relación: "Te recomiendo que te enfoques en ti y que no salgas con alguien sólo para llenar un vacío, es súper importante sanar antes de empezar una nueva relación" y detallo que a ella le sirvió para enfocarse en algunos sueños que tenía pendientes como, por ejemplo, vivir en New York.

Recordemos que Martha Higadera dio a conocer su romance con Lewis en el canal de YouTube de Jordi Rosado.

La actriz reveló que lo conoció después de haberlo visto en una entrevista del conferencista Joe Dispenza y buscarlo en sus redes sociales, cuando se percató que tenía una relación, decidió tomar su distancia hasta que después de un tiempo fue él quien le envió un mensaje, pero antes, Higadera se aseguro que ya no estuviera en ninguna relación sentimental.

Tras la reciente confesión de Yanet García, Martha aclaró en un programa matutino que Lewis Howes nunca le fue infiel a la "chica del clima", pues señala que cuando él le mensajeó por Instagram ya estaba soltero.

"Es muy triste que lo planté así porque obviamente eso no es verdad, Lewis es una persona muy íntegra y cada vez que él tiene una relación, se mantiene con una persona y con esa relación. Él no me escribió ningún mensaje en mi Instagram hasta que estaba soltero", señaló la actriz.

Higareda dijo que antes de contestarle los mensajes incluso lo "stalkeó" para verificar que efectivamente estaba soltero, pues vio que ya no salía con nadie, refiriéndose a Yanet García.

"Vi que ya no estaba con nadie y entonces le contesté, porque, bueno yo soy así... Yo estaba en Tulum y él, en Playa del Carmen, entonces me mandó un mensaje por Instagram para invitarme a bailar salsa y yo en ese momento estaba en clases de eso", agregó.