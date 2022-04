Marta Guzmán reaparece sin cabello tras quimioterapia por lucha contra el cáncer

La ex conductora de "Primero Noticias", Marta Guzmán demostró su fuerza, pues se dejó ver en una foto sin cabello para hablar de la pérdida de pelo que ha tenido en su lucha contra el cáncer de mama.

CHRISTIAN NODAL HABLA POR PRIMERA VEZ DE SU RUPTURA CON BELINDA

Recordemos que en el mes de febrero Marta Guzmán dijo al aire durante el programa "Chismorreo", el cual presenta, que fue diagnosticada con cáncer de mama revelando que se sometería a una quimioterapia como parte del proceso para erradicar esta enfermedad.

Lamentablemente, el tratamiento ya ha hecho estragos en su físico y ella misma quiso compartir su primera fotografía sin cabello, así como el proceso por el cual ha pasado en su lucha contra el cáncer de mama.

Junto a la fotografía Marta explicó lo que ha sido para ella perder su cabellera, quien como otros famosos ha hablado abiertamente de su batalla contra el cáncer, contó que se encuentra en un proceso de sanación.

Marta también habló del hecho de que no quería pasar por la época en que se tendría que despedir de su cabellera, pero cuando llegó el momento, decidió raparse en compañía de sus hijos, quienes fueron los primeros en ofrecerse a ayudarla.

"Se que sólo es pelo y aunque no es lo más importante, es importante. Me despedí de mi cabellera desde el pasado 15 de febrero, ya que ver cómo se caía poco a poco, no lo niego, me hacía sentir triste", escribió al pie de la postal.

"Así me veo sin mi peluca, ya me he ido acostumbrando y me recuerda que estoy pasando por un proceso de sanación y cada síntoma, llagas en la piel, uñas amoratadas, lengua sensible y blanca, ojos llorosos, cansancio, bochornos, mareos y todos los achaques que pueda sentir, van pasando para que jamás vuelva a regresar el cáncer de mama", expresó.

"Mis hijos me pidieron ser ellos los que me pasarían la rasuradora eléctrica, querían saber qué se sentía y así lo hicimos, en equipo"

Marta Guzmán

De igual forma, confesó que no siente pena de su imagen, sin embargo, era un proceso que debía asimilar y ahora que se ha acostumbrado a su nuevo aspecto, está lista para mostrarse al mundo.

"No les había compartido ninguna foto así, no por pena sino porque todo es un proceso que hay que ir asimilando", señaló.

MODERATTO DENUNCIA EL ROBO DE EQUIPO MUSICAL EN LA AUTOPISTA MÉXICO-PUEBLA

Su oncóloga le dio dos opciones para tratar de conservar su pelo, pero ella prefirió utilizar pelucas hechas a la medida, mismas que se pueden apreciar al fondo de su fotografía.

Para finalizar, invitó a todas las mujeres a hacerse el chequeo rutinario, pues eso fue lo que le permitió evitar un fatal desenlace: "Tóquense y háganse sus mastografías y ultrasonidos cada año. Mi historia sería otra si no hubiera detectado el cáncer de mama a tiempo".

(Azucena Uribe)