Marta Aura murió por negligencia médica, asegura su hijo, pues todo indicaba que tenía una neumonía.

"Sucedió una situación, una negligencia, así es desde mi punto de vista (...), al hospital entró por una supuesta neumonía y digo supuesta porque los médicos dijeron que parecía ser una neumonía y digo supuesta que los médicos dijeron que parecía ser una neumonía atípica. Le hicieron sus pruebas de PCR y de antígenos y salió negativo. Tenía sus tres vacunas", expresó Simón Guevara, hijo de la actriz.

Desde que la actriz ingresó al hospital los médicos les dijeron que en dos días salía, lo cual la tenía muy entusiasmada porque al salir iba al estreno de una película a Guadalajara.

"Mi mamá entró al hospital el día 12 de junio, el 13 nos íbamos a Guadalajara para el estreno de una película que hicimos hace tres años con mi hermano Rubén que es director de cine. Teníamos la esperanza de que saliera, todos los días los médicos nos decían: ´En dos días ya sale´".

MARTA AURA MURIÓ POR NEGLIGENCIA MÉDICA, ASEGURA SU HIJO

Las cosas se complicaron cuando a la actriz tuvieron que ponerle un catéter para sacarle sangre, pues era un procedimiento que no le gustaba.

"La estaban picando mucho para sacarle sangre para meterle el suero, ella misma dijo: ´no me hagan esto, me están martirizando´, entonces dijeron: ´la única alternativa que tenemos es poner un catéter. El asistente que hizo el tratamiento, no fue el médico encargado, sino un asistente", narró Simón.

SU SALUD SE COMPLICÓ DE UN MOMENTO A OTRO

Cuando de pronto llegaron a decirles que su mamá estaba en crisis, que había que intubarla o se moría.

"Fue entonces cuando nos explicó el médico que nunca les había pasado algo así, pero que su asistente... que hubo un pequeño piquete, tu mamá se movió, está muy vieja, sus pulmones están muy hinchados y por eso sin querer le pinchamos el pulmón".

Por el momento no saben si procederán en contra del hospital por negligencia médica.

"No lo sé, es algo que tenemos que hablar entre nosotros, en su momento lo hablaremos", finalizó Simón.

(Lérida Cabello)