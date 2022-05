Marisela asegura que su romance con "El Buki" fue consensuado

Claro que me preocupo cuando mi hija viaja también, porque mi hija canta, siempre cada ratito le estoy llamando, me recuerda a mi madre, porque se preocupa uno, que se la puedan llevar o que algo le pueda pasar, y es que yo no sé, exactamente no entiendo por qué la mujer no se pone más fuerte y se cuida más y no se pone ahí para que pase algo.