Maribel Guardia se rapó, la actriz sorprendió con su radical cambio de look

Maribel Guardia le dijo adiós a su larga cabellera negra, la actriz sorprendió a sus fans con su radical cambio de look.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, Maribel Guardia mostró que se rapó por completo.

Maribel Guardia explicó que tomó la decisión de raparse por un importante proyecto laboral, la actriz aseguró que ya estaba harta de su cabello largo y de su fleco.

Maribel Guardia no dudo en cuestionar a sus fans si ellos también se atreverían a raparse como lo hizo ella.

Tenía que presentarles este cambio de look, me entregué a hacerlo por un proyecto de televisión. Era un reto muy importante y quise dar el paso. Ya estaba harta de mi cabello largo y sobre todo de mi fleco. Bienvenida la primavera y espero que les guste mi cambio de look.



Las reacciones no se hicieron esperar, el radical cambio de look de Maribel Guardia causó conmoción entre sus fans y sus colegas del medio del espectáculo.

A Maribel Guardia le llovieron cientos de halagos, sus fieles seguidores destacaron que se veía hermosa.

Maribel Guardia le jugó una broma a sus seguidores, la bella cantante no se rapó solo utilizó un filtro, en otra fotografía aparece con su icónica cabellera negra.

(Ann Ventura)