Maribel Guardia revela que padece extraña enfermedad que le impide tomar agua

Le hablé a Yuri. Porque le digo 'oye amiga ¿cómo es eso que te estás muriendo?'. 'Yo la libro, pero no me estoy muriendo'. Me dijo que la de ella es diferente. La de Yuri es peor porque la mía me baja la presión y a Yuri se le sube la presión al cielo; entonces, de la nada, de estar acostada, se le puede subir la presión altísimo y eso sí es muy peligroso. La mía es baja, por eso pierdo el conocimiento.