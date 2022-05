Hace mucho que no coincidían nuestros días de vacaciones, teníamos 7 días contados y pues decidimos ir a Marruecos porque él hace casi 3 años me iba a entregar el anillo de compromiso ahí y por cuestiones de mi trabajo no pudimos ir, luego quisimos irnos de luna de miel y llegó la pandemia, total hoy era el día... pero como en muchos mensajes leí, por algo pasan las cosas, es algo que ahorita no entiendo, pero pues a lo mejor así es, en fin... ha sido un día largo, de mucha lágrimas, dolor de cabeza.