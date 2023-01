María Bobadilla decidió romper el silencio y reveló que desde hace meses perdonó a Coco Levy en su terapia.

Meses atrás Coco Levy fue denunciado por Danna Ponce y María Bobadilla, por las acusaciones en su contra, el entonces productor de Videocine perdió su cargo en la empresa, pues fue señalado de abuso sexual por las jóvenes.

A través de un comunicado en video que compartió la joven actriz en Instagram, reveló que hace varios meses le otorgó el perdón al hijo de Talina Fernández, mostrando su total apoyo a Danna Ponce, la primera en acusar públicamente al productor de haberla agredido.

."Apoyo incondicionalmente a Danna, desde el momento uno. Cada una de nosotras tenemos nuestros procesos y la verdad es que lo más importante es estar bien y si ella para estar bien y sana emocionalmente necesitó otorgar el perdón, la apoyo. Definitivamente la apoyo. Yo hace tiempo, hace unos meses, perdoné a Coco Levy en mi terapia, para mi liberación y para yo estar sana, así que legalmente es exactamente lo mismo, a mi forma de ver las cosas".

La joven aseguró que no había repercusiones legales para el productor. Señaló que las autoridades no están preparadas para afrontar este tipo de casos ni para proteger a las víctimas, pero se dijo tranquila porque sus denuncias se han convertido en un parteaguas en este tipo de casos.

"Yo creo en el perdón, siempre he creído en el perdón, creo que los seres humanos podemos cambiar, creo que podemos mejorar y por eso mismo, mi mayor deseo, y lo he dicho hoy y todas las veces que me han entrevistado, es que Coco Levy asista a terapia, que mejore como ser humano, que mejore como hombre y que se trabaje mental y emocionalmente para que en un futuro pueda contribuir al mundo", compartió la actriz.

María agregó que, a pesar de que su caso ya se cerró, está dispuesta a apoyar a aquellas mujeres que quieran denunciar a Levy y que hasta hoy no lo han hecho, así como también a quienes no denunciaron ante las autoridades.

aemz