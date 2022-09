El cantante de Enanitos Verdes, Marciano Cantero, murió este jueves a los 62 años después de haber sido operado de urgencia la semana pasada.

Horacio Eduardo 'Marciano' Cantero Hernández, estaba internado desde finales de agosto, en la Clínica de Cuyo de la Ciudad de Mendoza.

El integrante de la banda argentina presentó un dolor abdominal que lo obligó a ser internado; la salud de Cantero se agravó el miércoles 7 de septiembre, tal como indicaron familiares.

El hijo del cantante habló con la prensa local ante la pérdida de su padre Marciano Cantero: "Por más que estoy muy triste, yo tengo 30 y estos 30 años que pude pasar con él fue un regalo. No puedo dejar de estar feliz por el gran hombre que era y por todo el amor que le devolvieron estos días", dijo el joven.

"Después de la operación tuvo momentos no tan buenos. Hoy estaba mejor, pero la verdad es que la situación era critica. La verdad es que no era muy bueno el panorama. Quiero que lo recuerden no solo como él compositor, el cantante, el artista que era sino también como una persona maravillosa y mi mejor amigo en el mundo", expresó

¿Quién fue Marciano Cantero?

Horacio Eduardo dio sus primeros pasos en Mendoza junto al guitarrista Felipe Staiti y el baterista Daniel Píccolo. Juntos, a fines de los años 70, cuando se convirtieron en la banda más popular de Mendoza y decidieron probar suerte en Buenos Aires.

Enanitos Verdes pegó el salto de popularidad con su segundo álbum, Contrarreloj, producido por Andrés Calamaro y con los hits 'Cada vez que digo adiós', 'Tus viejas cartas' y 'La muralla verde'.

En su costado solista, el músico mendocino arrancó con el disco "Luna nueva", que incluyó el hit "Todos esos momentos".

En 2019, por ejemplo, combinó su talento con la onda urbana de Bad Bunny y J Balvin para el tema "Un peso".

