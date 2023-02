Una marca colombiana de shampoo también decidió facturar utilizando en su publicidad a Shakira y a Clara Chía, haciéndose viral en redes sociales con su creativa campaña.

Así fue como esta marca de shampoo logró llamar la atención de los seguidores obteniendo millones de reproducciones y miles de "me gusta" en Instagram, pues para su publicidad hizo un video en el que utilizó las primeras imágenes públicas de Clara Chía.

¿SHAKIRA Y CLARA CHÍA JUNTAS? MARCA DE SHAMPO LO HACE POSIBLE

Mientras pasaban las fotografías se ve a la actual pareja de Piqué con el cabello suelto, seco, sin brillo, despeinado y muy poco cuidado y una voz en off hacía una serie de preguntas: "¿Tu cabello está sin vida y seco?, ¿Se te cae mucho y sientes que ya no eres feliz?, ¿Ya no sabes cómo peinarlo? Claramente necesitas un excelente tratamiento", es parte del texto de la publicidad que ha causado revuelo.

Después aparecen imágenes de los distintos productos de la marca acompañados de otros de Shakira con su cabello largo y bien tratado, haciendo alusión a que al utilizar el shampoo el resultado será exitoso.

ESTO DICE LA PUBLICIDAD DEL SHAMPOO

"Claramente necesitas un excelente tratamiento. Large llega para salvarte con la mejor keratina y proteína del mercado colombiano. Notarás de nuevo vida en tu cabello. Tendrás control y muy hidratad tu cabello. Volverás a verte radiante".

El video del shampoo que juntó en su publicidad a Shakira y Clara Chía ya alcanzó más de 224 mil me gusta, más de 8 mil comentarios y 6 millones de reproducciones, gracias al ingenio y creatividad que tuvo la marca de productos para el cabello para facturar, al igual que lo hizo la colombiana con el tema "Music Session #53" con Bizarrap en la que habla de Piqué y Clara Chía.

Así que ya sabes, si tienes el cabello como Clara Chía está es tu oportunidad para que uses el tratamiento de esta marca de shampoo para que dejes tener el cabello sin vida y seco, como el de Shakira largo y bien tratado.

(Lérida Cabello)