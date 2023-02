"¡El mejor regalo de San Valentín!", los recien casados Marc Anthony y Nadia Ferreira anuncian que esperan su primer bebé.

El cantante y la Miss Paraguay 2021 se casaron el pasado 28 de enero en Miami, ahora la pareja anunció este martes en redes sociales que están embarazados.

Por medio de una publicación conjunta en Instagram, compartieron la noticia del embarazo diciendo que este era el mejor regalo de San Valentín y que estaban agradecidos con Dios por "esta bendición tan grande en nuestras vidas".

Se trata de una fotografía que muestra las manos de la pareja encima del vientre de la paraguaya presumiendo las sortijas de su matrimonio. Aparte de ello, agregaron una leyenda en la que aseguraron que se trata de un "regalo de San Valentín".

Sin embargo, los casi recién casados no revelaron cuánto tiempo lleva el embarazo o el pronóstico de cuándo podría nacer el séptimo hijo del cantante.

La publicación ha alcanzado más de 400 mil ´likes´ y ha recibido varios comentarios de seguidores que felicitaron a la pareja como: "Se agranda la familia", "Muchas felicidades", "Muero de amor", entre otros.

Los famosos reaccionan