Manelyk González revela por qué acabó su amistad con Celia Lora: "fue infantil"

La ex Acapulco Shore, Manelyk González recientemente estuvo de invitada en el programa "El Minuto que cambió mi destino" conducido por Gustavo Adolfo Alonso y en donde la también influencer abrió su corazón y habló de todo dejando a algunos con el ojo cuadrado.

Recordemos que también en "Acapulco Shore" participó Celia Lora con la que logró entablar una muy buena relación y convertirse en grandes amigas, sin embargo, desde hace unas semanas ambas se distanciaron.

Manelyk González y Celia Lora volvieron a coincidir hace unos meses en "La casa de los famosos", reality en donde Manelyk entró semanas después que las otras personalidades. Fue en este tiempo que Manelyk y Celia se distanciaron después de que Mane se volviera amiga de Alicia Machado.

Recordemos que Alicia Machado y Celia Lora no llevan una buena relación y que Manelyk comenzara a ser amiga de la venezolana no le gustó a Celia, por lo que comenzaron las rencillas entre ambas.

"Llego a La casa de los famosos casi un mes después, fue difícil porque ya todos tenían sus amiguitos, sus alianzas, los favoritos, los rechazados y aparte llegó y estaba Celia Lora que era amiga mía y ella se molestó muchísimo porque me hice amiga de Alicia Machado, pero no entiendo qué quería que hiciera, yo fui por todo y a ganar no a hacerme enemigos por ella". Indicó Manelyk.

Por lo que Manelik aseguró que la forma de comportarse de Celia Lora fue infantil, además que la hija de Alex Lora no puede decidir a quien le habla o no.

"Celia Lora debería tener todo muy claro porque creció en la farándula, pero no, lo tenía todo al revés, como: ´no le hables a tal, solo tienes que estar conmigo, eres una maldita porque le hablaste a Alicia Machado que es mi enemiga´, pero es un reality show, no es la vida real, pero bueno, no me quiere hablar y tampoco le voy a rogar la amistad a nadie", sostuvo.

Asimismo, Manelk González dijo que Celia Lora intentó humillarla al decirle que ahora es famosa gracias a ella.

"A mí me ha dicho hasta de lo que me voy a morir, traicionera, maldita, haces todo por dinero, bájate de tu tabique, no sabes hacer nada, ¿qué te pasa? creciste por mí, llegaste por mí y por supuesto que no, yo tengo lo que tengo gracias a mí, a mi esfuerzo a y a mi trabajo si fuera lo que dice ella hubiera llegado a la segunda semana de La casa de los famosos", contó.

