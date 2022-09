Doña Pilar Morán, madre del cantante de Manuel Mijares y ex pareja de Lucero, murió la tarde de este miércoles.

El sensible fallecimiento de la madre de Manuel Mijares, considerado uno de los máximos representantes de la música romántica y las baladas en México, fue reportada a través de redes sociales.

Doña Pilar Morán vivía en una casa de descanso desde hace más de 10 años, espacio a donde Mijares le hacía visitas, especialmente cuando se trataba de fechas importantes que tuvieran relación con la mujer que le dio la vida, como el 10 de mayo y en su cumpleaños.

Hasta el momento, Mijares Morán, no se ha pronunciado respecto al deceso de la mujer que le dio la vida; sin embargo, ha trascendido que su muerte ocurrió este miércoles 7 de septiembre en punto de las 15:30 horas.

Tras la noticia no se hicieron esperar los mensajes de condolencias y pésame, como el publicado por el columnista de La Silla Rota Ernesto Hernández.

"Tuve el privilegio de conocer a Doña Pilar Morán, mamá de mi querido @MijaresOficial Una mujer alegre, simpática, amable, muy bella", expresó.

"Tristemente me entero de su partida a los 90 años. Manuel querido, mi más sentido pésame para ti y tus hermanos Pilar, Jorge y Luis. QEPD", comentó.

En 2013, doña Pilar Morán declaró a un medio de comunicación que cuando se dio el divorcio de su hijo Manuel Mijares y Lucero lo vio "con buenos ojos", pues la actriz y cantante mexicana no lo atendía como se debía y Mijares no se merecía una vida como esa.

Asimismo, detalló que Lucero se vio muy astuta al refugiarse, aun no estando oficialmente divorciada, en brazos de un hombre con más dinero: "Seguro que sí lo engañó. A lo mejor no quería estar con Manuel y muy abusada se buscó a uno con mucha lana".

La señora, quien vive en una casa de retiro, también confesó que nunca llevó una gran relación con la madre de sus nietos, al contrario, su trato era tan frio que jamás compartieron como familia.

"Ella nunca dejó de ser una estrella, pero gracias a Dios, mi hijo que es muy derecho no le importaba mucho. En mi caso no me apura eso, ya que todo lo dejo en manos del Señor y así me quedo tranquila", detalló.

Respecto a la relación que ahora el cantante tiene con la arquitecta Renatta dijo sentirse feliz porque es una "linda niña", que sabe hacer sonreír a su hijo.

Ante las declaraciones de doña Pilar, Manuel Mijares señaló que su madre fue embaucada a la mala, pues no se vale que abusen de una persona mayor y defendió a su ex mujer.

"Lucero y yo llevamos una relación excelente, de amigos. Es una gran madre y siempre vamos a estar juntos por nuestros hijos", dijo ante la lente de Primer Impacto.