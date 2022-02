Mamá de Christian Nodal destroza a disquera tras triunfo en "Premios Lo Nuestro"

Hace unos días comenzó a circular el rumor de que la mamá de Christian Nodal, Silvia Cristina Nodal había sido demandada por Universal Music, ahora la mujer de 40 años lanza fuerte indirecta a la disquera.

Ayer por la noche se llevaron a cabo Los Premios Lo Nuestro 2022 en donde Christian Nodal se llevó dos reconocimientos: como artista del año en el rubro de regional mexicano y por su colaboración con Gera MX con la canción "Botella Tras Botella".

Por ello, su mamá Cristy Nodal mostró lo orgullosa que se siente de su hijo y lo agradecida que se siente con Sony Music por firmarle un contrato tras la polémica que los ha envuelto con su anterior disquera Universal Music.

Silvia Cristina Nodal utilizó su cuenta de Instagram en donde mostró el apoyo a su hijo, luego de que se presentara en "Los Premios Lo Nuestro 2022".

Sin mencionar el nombre de Universal Music, la madre del cantante retomó la lucha que ha hecho Nodal para que "no apagaran su voz".

"Felicidades hijo que orgullo! @nodal Después de dos años de lucha para que no apagaran tu voz y tú talento aquí sigues en el ruedo! ¿Que no podrías presentarte hoy? ¿Que no podrías cantar tus propias canciones? que nadie te respaldaría Y que bla bla bla!", escribió la madre del cantante.

Asimismo, agradeció a Sony Music por apoyar a su hijo: "Gracias Dios ! Gracias @sonymusicmexico por todo el apoyo! Gracias a todos sus fans que están siempre con el. Tiempo al tiempo... ARTISTA DEL AÑO REGIONAL MEXICANO. COLABORACIÓN DEL AÑO REGIONAL MEXICANO. Es un placer formar parte de tú equipo @nodal @jgmusical @premiolonuestro".

El mensaje eminentemente es relacionado con la polémica que envuelve a la familia de Nodal con la disquera Universal, pues hace unos días se reveló que presuntamente los padres de Nodal habrían cometido fraude.

(Azucena Uribe)