La copa del mundo, Qatar 2022 ha generado revuelo entre los aficionados, activistas, políticos, jugadores y en general, se ha convertido en un tema de interés mundial, que se mantiene a la expectativa de lo que está por venir en el evento futbolístico más importante. Esta vez, Maluma se convirtió en objeto de señalamientos tras abandonar una entrevista.

Fue durante una transmisión para un programa israelí, que el periodista Maav Vardi cuestionó a Maluma sobre su participación en el mundial, en un principio, el reggeatonero se mostraba optimista señalando que amaba la música y el futbol, siendo estas las principales razones que lo impulsaban para estar en el evento.

"Es algo que no puedo resolver, sólo vine aquí para disfrutar la vida, el futbol y la fiesta del futbol. No es algo en lo que realmente tenga que involucrarme, estoy aquí disfrutando de la vida hermosa", señaló Maluma.

En esta respuesta que intentaba evadir el tema de una manera delicada, el periodista, reiteró la pregunta, pero esta vez, de una manera más contundente. ¿Su participación ayude al régimen de Qatar a encubrir la situación sobre las violaciones a los derechos humanos?, al respecto, Maluma se nota visiblemente incómodo y serio, "¿debo responder a esa pregunta?"

Ante un escenario que se había volcado a una visible tensión y la molestia, el cantante se levantó y abandonó el lugar, no sin antes, llamarle "grosero" al periodista, "¿yo soy grosero, Maluma?, eso es lo que dice la gente", se defendió Maav Vardi.

Este viernes, se estrenó el primer himno de la Copa Mundial FIFA, titulado Tukoh Taka, en donde el reggeatonero colaboró con Nicki Minaj y Myriam Fares, Maluma, se pronunció al respecto en sus redes.

"Estoy muy feliz de formar parte de este himno, siempre soñé con una oportunidad como esta. Representar a la música latina en este tema global junto a increíbles artistas que cantan en inglés y árabe, lleva nuestra cultura a otro nivel", comentó.

Al respecto, los usuarios en Twitter se han pronunciado señalando que Maluma, no tiene alguna clase de respeto por los derechos humanos pues su única motivación es el dinero, a la par, sus fans han argumentado que Maluma no tiene porqué involucrarse en cuestiones que son ajenas a él y reiteraron su apoyo en la participación de la copa del mundo.

Artistas que rechazaron participar en Qatar

En las especulaciones de los posibles artistas invitados, se encontraba Dua Lipa y Shakira, sin embargo, ambas artistas decidieron dar un paso afuera del mundial.

Dua Lipa, fue quien realizó un pronunciamiento más certero y señaló que no estaba, siquiera en sus planes estar ahí pero que no podía esperar por estar en Qatar cuando el país cumpliera con sus promesas (en pro de los derechos humanos) que realizó antes de convertirse en el anfitrión de la Copa del Mundo.

A la par, Shakira señaló que no tenía interés alguno y que tampoco existían negociaciones de su presunta participación.

Otro personaje reconocido, es el español Ibai Llanos que durante una de sus transmisiones, se le cuestionó el porqué no había querido asistir con la liga de su país, pues le habían ofrecido ser el acompañante de los jugadores, a lo que él respondió, "porque no, y porque nunca me saldrá de los cojones ir, ¿sabéis la cantidad de pasta (dinero) que han puesto en el blanqueamiento del mundial de Qatar?", cuestionó.

Mientras tanto, no queda más mantenerse a la expectativa de este magno evento que se celebrará el próximo 20 de noviembre con el partido inaugural, Qatar vs Ecuador.