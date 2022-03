Malas noticias para los fans de RBD, confirman que NO habrá reencuentro

Recientemente Dulce María reveló que estaba en pláticas con sus ex compañeros de RBD para un nuevo proyecto; sin embargo, ahora confirmó que no llegaron a un acuerdo y por lo menos este 2022 no habrá reencuentro.

La actriz aseveró que aunque todos estaban interesados, este año no se concretaría la reunión de la agrupación.

Desgraciadamente este año no se va a hacer, no sé si algún día se vaya a hacer, ¡ojalá!, pero este año no se va a hacer, tenemos ganas, lo intentamos, pero por varias cosas no se pudo, explicó Dulce en entrevista para el programa ´Hoy´.

DULCE MARÍA ALERTÓ SOBRE VENTAS FALSAS

Con la noticia, la cantante alertó a sus fans para que no cayeran en ventas falsas tras alguna presunta gira de reunión de RBD. "Obviamente no compren boletos, porque no existe, y es un fraude, entonces, nada que no sea oficial se lo crean, completamente es un fraude, no se dejen engañar".

Por último, Dulce María dijo no estar enterada de los malos comentarios que recibió en redes sociales tras externar algunas de las inconformidades que vivió durante su tiempo en Rebelde.

Casi no veo, gracias a Dios generalmente tengo comentarios muy bonitos o muy positivos, y tampoco tengo el tiempo por mi bebé, trabajo y miles de cosas de estar viendo todo el tiempo las cosas que me ponen, puntualizó.

(Imelda Téllez)