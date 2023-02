El pasado 5 de febrero se llevó a cabo la 65 entrega de los premios Grammy, donde Madonna apareció para presentar el musical de Sam Smith y Kim Petras, tiempo que fue suficiente para que le llovieran las críticas por su evidente cambio físico.

"La Chica Material" se había mantenido hermética a los comentarios, pero decidió usar su cuenta oficial de Instagram para responder a sus detractores, pues lamentó que su apariencia haya dado más de qué hablar que la presentación de la primera artista trans Kim Petras.

"En vez de enfocarse en lo que dije en mi discurso, que hablaba de estar agradecidos por la audacia de artistas como Sam y Kim, mucha gente eligió únicamente hablar de los close up que me hicieron en fotos y que habrían distorsionado la cara de cualquier persona", escribió.

MADONNA: "ESTOY ATRAPADA EN EL RESPLANDOR DE LA DISCRIMINACIÓN POR EDAD"

Madonna lamentó que en esta época sea señalada por su apariencia o su edad, pues quienes la atacan están cometiendo discriminación.

"Estoy atrapada en el resplandor de la discriminación por edad y la misoginia que impregna el mundo en el que vivimos. Un mundo que se niega a celebrar a las mujeres que pasan de los 45 años y siente la necesidad de castigarlas si siguen siendo fuertes, trabajadoras y aventureras", señaló.

"LOS MEDIOS ME HAN DEGRADADO DESDE EL COMIENZO DE MI CARRERA"

Y agregó que desde el inicio de su carrera ha sido objeto de críticas por romper barreras y prejuicios.

"Nunca me he disculpado por ninguna de las elecciones creativas que he hecho ni por la forma en que me veo o me visto y no voy a empezar a hacerlo. Los medios me han degradado desde el comienzo de mi carrera, pero estoy feliz de ser pionera para que todas las mujeres detrás de mí puedan tener un tiempo más fácil en los años venideros".

Finalmente, dijo que seguirá siendo quien es por muchos años más y que los ataques jamás van a romperla.

"No me romperán el alma. Espero muchos años más de comportamiento subversivo, empujando los límites, enfrentándome al patriarcado y, sobre todo, disfrutando de mi vida. ¡Inclínense, pe...!"

