Madonna reapareció el pasado 5 de febrero en la 65 entrega de los premios Grammy para presentar el musical de Sam Smith y Kim Petras, tiempo que fue suficiente para que la tundieran por su físico.

Por lo anterior, la intérprete decidió usar su cuenta oficial de Instagram para responder a sus detractores, pues lamentó que su apariencia física haya dado más de qué hablar que la presentación de la primera artista trans, Kim Petras.

“En vez de enfocarse en lo que dije en mi discurso, que hablaba de estar agradecidos por la audacia de artistas como Sam y Kim, mucha gente eligió únicamente hablar del close up que me hicieron en fotos y que habrían distorsionado la cara de cualquier persona”, escribió.

MADONNA: “ESTOY ATRAPADA EN EL RESPLANDOR DE LA DISCRIMINACIÓN POR EDAD”

MADONNA: “MIREN QUÉ GUAPA ESTOY”

Ahora la “Reina del Pop” respondió con ironía a quienes la criticaron por su físico en la pasada entrega de los Grammy, señalando en Twitter que su apariencia dejó ver un retoque estético, ironizando que ya se le había bajado la hinchazón del postoperatorio.

“Miren qué guapa estoy ahora que se me ha bajado la inflamación de la cirugía jajaja”, publicó Madonna en su cuenta de Twitter.

Tras las críticas que recibió, señaló que vivimos en un mundo que se niega a exaltar a las mujeres mayores de 45 años.

“Estoy, una vez más, atrapada en la mirada hostil del edadismo y de la misoginia del mundo en el que vivimos. Un mundo que se niega a exaltar a las mujeres mayores de 45 años y que siente la necesidad de castigarlas si tienen determinación, son trabajadoras y aventureras”, apuntó la cantante quien señaló que ha sido blanco de humillaciones desde que empezó su carrera.

Madonna se declaró feliz de ser pionera en varios aspectos para que las mujeres que vienen detrás de ella, les sea más fácil todo.

“Nunca me he disculpado por ninguna de las elecciones artísticas que he hecho ni por mi apariencia o por cómo visto y no voy a empezar ahora. Estoy feliz de ser pionera para que a todas las mujeres detrás de mí les sea más fácil en los próximos años”.

(Lérida Cabello)