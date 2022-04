Maca Carriedo rompe el silencio y habla sobre su "romance" con Galilea Montijo

Hace unos meses comenzó a surgir el rumor donde se aseguraba que Galilea Montijo y Maca Carriedo habían tenido un romance y aunque la conductora del programa matutino "Hoy" negó todo, hasta ahora es la otra involucrada quien decidió hablar.

Tal parece que a Galilea Montijo la persigue la polémica, y es que su vida personal siempre está envuelta en escándalos, ahora la están vinculando en una relación amorosa con una ex compañera de trabajo.

Maca Carriedo habló sobre el supuesto romance que sostuvo con Galilea Montijo

En una reciente entrevista para un canal de YouTube, Maca Carriedo aclaró qué es lo que paso entre ella y la conductora de "Hoy", ya que todos quieren saber si es cierto que mantuvieron una relación amorosa.

"No tengo nada que aclarar. Por eso no hablé. Yo me dedico a lo mío, a mi chamba, no tengo nada que aclarar. Lo que sí tengo es mucho que hacer y mucho que chambear".

Carriedo dijo que a Galilea la respeta como persona y que solo mantuvieron una amistad, que lo que más le interesa es su trabajo y no seguir en los chismes de la gente.

"Las amistades van y vienen... Obviamente nos veíamos más en la chamba, ahora veo muy poco a todos aquellos que quiero mucho", dijo Maca.

Por su parte, cuando se le preguntó a Galilea sobre esta relación, que se la tenían bien escondida, contestó muy enojada y pidió que pararan todos los chismes de ella.

"Ya no me pregunten cosas sin pruebas, yo creo que es mejor, cuando salgan este tipo de cosas que aparte hay que tomarlas, no sé quién lo haya dicho, pero hay que tomarlas de quien vienen".

(Azucena Uribe)