¿Lyn May fue amante de Luis Echeverría ? esto fue lo que dijo la vedette

Este 17 de enero el ex presidente de México, Luis Echeverría Álvarez está celebrando su cumpleaños número 100.





En vísperas del cumpleaños 100 de Luis Echeverría se retomó una entrevista en la que Lyn May habló del presunto romance que tuvo con el mandatario mexicano.

HOMBRES G REVELAN LA VERDADERA HISTORIA DETRÁS DE "DEVUÉLVEME A MI CHICA"

En 2020, Lyn May concedió una entrevista al youtuber Jorge Carbajal en la que la vedette mexicana reveló que está preparando un libro autobiográfico en el que confesará detalles íntimos de sus ex relaciones sentimentales, entre sus amores destacan actores, cantantes y políticos.

Jorge Carbajal cuestionó a Lyn May sobre si Luis Echeverría forma parte de su larga lista de ex parejas.

Lyn May sorprendió al asegurar que no fue amante de Luis Echeverría, la vedette afirmó que el ex presidente era un "mandilón", que se dejó manejar por Gustavo Díaz Ordaz.

No. Era un mandilón ese. Le movía el muñeco Díaz Ordaz, contó Lyn May durante la polémica entrevista.





Lyn May confesó que otro ex presidente de México fue uno de sus mejores amantes. Sin embargo, al preguntar si se trató de Carlos Salinas de Gortari, la vedette soltó una risa nerviosa.

TUNDEN A HIJA DE ADAL RAMONES POR MALTRATAR A SU EMPLEADA DOMÉSTICA

Lyn May también contó una divertida anécdota sobre Andrés Manuel López Obrador, la vedette aseguró que el presidente salió corriendo cuando ella intentó acercarse.

El presidente de hoy se echó a correr, pegó una cerrera, todo el teatro lleno de quedó así, parecía marioneta, no era todavía presidente. Me tuvo miedo, López Obrador me tuvo miedo, desde ese momento me cayó mal, me es indiferente.



(Ann Ventura)